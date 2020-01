Opití študenti trhali spätné zrkadlá na autách, podľa Jozefa dostali od súdu príliš tvrdý trest

Poškodili aj blatník a dvere

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Podmienečný trest odňatia slobody na dva mesiace potvrdil v stredu odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 16-ročného študenta Jozefa zo Zvolena. Študent strednej školy spolu s 19-ročným kamarátom Máriom spáchali prečin poškodzovania cudzej veci, keď posilnení alkoholom odtrhli z ôsmich vozidiel spätné zrkadlá a ich vlastníkom spôsobili škodu 1 994 eur.Obaja študenti strednej školy 6. februára minulého roku pod vplyvom alkoholu poškodili autá zaparkované na Družstevnej ulici vo Zvolene.Zamerali sa na ich spätné zrkadlá, buď na strane vodiča, alebo spolujazdca, ktoré odtrhli. V jednom prípade poškodili aj dvere na strane spolujazdca a na inom aute preliačili ľavý predný blatník.Na Okresnom súde vo Zvolene sa obaja vandali priznali. Súd im vzhľadom na dovtedajšiu beztrestnosť uložil podmienečné tresty. Starší študent dostal tri mesiace, Jozef ako mladistvý dva. U oboch súd stanovil skúšobnú lehotu na jeden rok a zaviazal ich nahradiť vyčíslenú škodu.Mário bol s verdiktom spokojný, ale Jozef sa odvolal. Vyhlásil, že trest je prísny a súd by mohol upustiť od potrestania. Odvolával sa na svoju sociálnu situáciu, pretože matka sa o neho nestará, otec je vo väzení a on je v opatere sesternice ako jeho zákonnej zástupkyne.Odvolací senát Jozefovi nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda senátu podotkol, že upustiť podmienečne od potrestania mohol už prvostupňový súd vzhľadom na doterajšiu bezúhonnosť oboch mladíkov.Neurobil tak s poukázaním na závažnosť skutku, pri ktorom bol väčší počet poškodených. Sudca zdôraznil, že v skúšobnej dobe nesmie spáchať ani priestupok, v opačnom prípade pôjde do väzenia.