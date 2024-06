Opití vodiči cez víkend spôsobili v Bratislavskom kraji viacero dopravných nehôd (foto)

Mimo vozovky

Zakliesnený vodič vo vozidle

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.6.2024 (SITA.sk) - Policajti počas uplynulého víkendu riešili v Bratislavskom kraji viacero dopravných nehôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu. Informuje o tom bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková . Prvú udalosť riešili v piatok 31. mája vo večerných hodinách.V smere z Malaciek do obce Studienka 25-ročný vodič Škody skončil mimo vozovky. Pri dychovej skúške mu namerali 2,31 promile alkoholu.Druhá dopravná nehoda sa stala v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec, smerom na obec Zálesie. V sobotu 1. júna popoludní tu 24-ročný vodič nezvládol riadenie a narazil do stromu. Policajti mu namerali 2,31 promile alkoholu.Ďalšia dopravná nehoda sa stala v sobotu popoludní v obci Plavecké Podhradie v okrese Malacky. 55-ročný vodič poškodil zaparkované vozidlá v obci a ušiel. Namerali mu 2,02 promile alkoholu.V Bratislave jazdil 25-ročný vodič na Mazde po Prievozskej ulici smerom na Mlynské Nivy, kde v križovatke Košická narazil do vozidla, ktoré išlo pred ním. Pri dychovej skúške mu namerali 2,25 promile alkoholu.Posledná nehoda sa stala v nedeľu 2. júna na ceste z obce Slovenský Grob v smere na Pezinok. 64-ročný vodič s autom zišiel z cesty, prevrátil sa na bok a zostal zakliesnený vo vozidle. Namerali mu 2,31 promile alkoholu.Všetci nezodpovední vodiči skončili v cele policajného zaistenia. Škodu spôsobenú dopravnými nehodami vyčíslili spolu na približne 12 500 eur. Poverení policajti im vzniesli obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.„Za minulý týždeň bolo bratislavskými dopravnými policajtmi zistených celkovo 25 vodičov pod vplyvom alkoholu. Z toho 19 vodičov motorových vozidiel a šesť vodičov nemotorových vozidiel," doplnila hovorkyňa s tým, že celkovo sa dopustili 13 trestných činov.