Sporný zákon o zahraničnom vplyve je už v platnosti, podpísal ho predseda gruzínskeho parlamentu Papuašvili

Sporný zákon

Zastavenie zahraničného vplyvu

Odmietnutie kritiky

3.6.2024 (SITA.sk) - Predseda gruzínskeho parlamentu v pondelok podpísal ostro kritizovaný zákon o zahraničnom vplyve , ktorý v krajine vyvolal týždne masových protestov. Šalva Papuašvili tak urobil po tom, čo zákonodarný zbor kontrolovaný vládnucou stranou Gruzínsky sen prelomil veto prezidentky Tá už skôr obvinila stranu z toho, že Gruzínsku „bráni stať sa plnohodnotným členom slobodného a demokratického sveta“.Spornú legislatívu schválil parlament v polovici mája a krátko na to ju vetovala prezidentka. Zákon vyzýva médiá a nekomerčné organizácie, aby sa zaregistrovali ako subjekty „realizujúce záujmy cudzej moci“, ak dostávajú viac ako 20 % svojho rozpočtu zo zahraničia.Papuašvili uviedol, že po zverejnení nového zákona v utorok bude mať ministerstvo spravodlivosti 60 dní na vybavenie potrebných formalít. Potom sa musia tí, ktorých sa zákon týka, zaregistrovať a priznať svoje hospodárenie za uplynulý rok.Vláda tvrdí, že zákon je nevyhnutný na zastavenie škodlivého zahraničného vplyvu na politiku krajiny a na zabránenie nešpecifikovaným zahraničným aktérom v snahe ju destabilizovať.Mnohí novinári a aktivisti tvrdia, že skutočným cieľom zákona je stigmatizovať ich a obmedziť debatu pred októbrovými parlamentnými voľbami.Kritici legislatívu označujú za „ruský zákon“, keďže podobným zákonom Moskva stigmatizuje nezávislé médiá a organizácie v opozícii voči Kremľu. Podľa nich predstavuje hrozbu pre demokratické slobody v Gruzínsku aj jeho cieľ vstúpiť do Európskej únie , ktorá mu vlani udelila kandidátsky štatút.Premiér Irakli Kobachidze v pondelok odmietol kritiku ako „zbytočné emócie, ktoré mali len umelý základ“.„Teraz už zákon nadobudol platnosť a my všetci musíme konať pragmaticky, s chladnou mysľou a odložiť zbytočné emócie,“ vyhlásil.