|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 12.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ernest
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. januára 2026
Opitý kamionista narazil do zaparkovaného návesu, nafúkal viac ako 1,6 promile – FOTO
Kamionista pod vplyvom alkoholu narazil na parkovisku do zaparkovaného návesu a poškodil aj betónové oplotenie. O prípade, ktorý sa stal v nedeľu podvečer v blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké (okres ...
Zdieľať
12.1.2026 (SITA.sk) - Kamionista pod vplyvom alkoholu narazil na parkovisku do zaparkovaného návesu a poškodil aj betónové oplotenie. O prípade, ktorý sa stal v nedeľu podvečer v blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké (okres Sobrance) informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako polícia uviedla, k dopravnej nehode došlo na parkovisku. Vodič nákladného vozidla narazil do zaparkovaného návesu a poškodil aj betónové oplotenie parkoviska.
„Dychová skúška preukázala 0,78 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,63 promile. K zraneniu osôb nedošlo, vznikla však škoda na majetku,“ informovala polícia. Doplnila, že michalovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič skončil v policajnej cele.
Zdroj: SITA.sk - Opitý kamionista narazil do zaparkovaného návesu, nafúkal viac ako 1,6 promile – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Dychová skúška preukázala 0,78 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,63 promile. K zraneniu osôb nedošlo, vznikla však škoda na majetku,“ informovala polícia. Doplnila, že michalovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič skončil v policajnej cele.
Zdroj: SITA.sk - Opitý kamionista narazil do zaparkovaného návesu, nafúkal viac ako 1,6 promile – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívci varujú pred fašizáciou Slovenska, podľa nich SNS s novým návrhom zákona prichádza na pomoc extrémistom
Progresívci varujú pred fašizáciou Slovenska, podľa nich SNS s novým návrhom zákona prichádza na pomoc extrémistom
<< predchádzajúci článok
SaS predložila „Lex proti mafii“, návrh zákona zahrňuje návrat NAKA aj špeciálnej prokuratúry – VIDEO
SaS predložila „Lex proti mafii“, návrh zákona zahrňuje návrat NAKA aj špeciálnej prokuratúry – VIDEO