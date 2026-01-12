Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. januára 2026

Opitý kamionista narazil do zaparkovaného návesu, nafúkal viac ako 1,6 promile – FOTO


Kamionista pod vplyvom alkoholu narazil na parkovisku do zaparkovaného návesu a poškodil aj betónové oplotenie. O prípade, ktorý sa stal v nedeľu podvečer v blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké (okres ...



615325930_1359780149525396_7942312256990628460_n e1768213835299 676x443 12.1.2026 (SITA.sk) - Kamionista pod vplyvom alkoholu narazil na parkovisku do zaparkovaného návesu a poškodil aj betónové oplotenie. O prípade, ktorý sa stal v nedeľu podvečer v blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké (okres Sobrance) informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako polícia uviedla, k dopravnej nehode došlo na parkovisku. Vodič nákladného vozidla narazil do zaparkovaného návesu a poškodil aj betónové oplotenie parkoviska.


„Dychová skúška preukázala 0,78 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,63 promile. K zraneniu osôb nedošlo, vznikla však škoda na majetku,“ informovala polícia. Doplnila, že michalovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič skončil v policajnej cele.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Opitý kamionista narazil do zaparkovaného návesu, nafúkal viac ako 1,6 promile – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

