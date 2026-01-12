|
12. januára 2026
SaS predložila „Lex proti mafii“, návrh zákona zahrňuje návrat NAKA aj špeciálnej prokuratúry – VIDEO
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý nazvali „Lex proti mafii“. Ako na pondelkovej tlačovej besede povedal ...
12.1.2026 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý nazvali „Lex proti mafii“. Ako na pondelkovej tlačovej besede povedal šéf liberálov Branislav Gröhling, návrh zahrňuje mimo iného návrat Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ako aj Úradu špeciálnej prokuratúry.
Takisto podľa neho obsahuje zákaz kandidovať vo voľbách pre odsúdených za korupciu, a to až na dobu šesť rokov po zahladení ich odsúdenia. Ministrami alebo štátnymi tajomníkmi by sa podľa návrhu zase nemali stať osoby odsúdené za úmyselný trestný čin.
„Toto je tvrdá odpoveď na rozklad právneho štátu na Slovensku,“ vyhlásil Gröhling. Koalícia bude podľa neho na návrh argumentovať tým, že jeho predkladatelia sa chcú pomstiť a majú „krvavé oči“. „Nie, toto je obnova Slovenska,“ skonštatoval.
Podľa poslankyne a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej návrh zahŕňa aj obmedzenie využívania paragrafu 363 zo strany generálneho prokurátora, a princíp náhodného výberu prokurátorov pre trestné veci. „Je to veľmi jednoduché okamžite presadiť a začať uplatňovať,“ uviedla na margo zákona.
Pokiaľ ide o zákaz kandidovať pre odsúdených za korupciu mal by sa podľa Kolíkovej vzťahovať na parlamentné voľby, eurovoľby, ako aj komunálne voľby. Kto má naozaj úprimný záujem bojovať proti korupcii a mafii takýto zákon podľa poslankyne podporí.
Kolíková tiež zdôraznila, že je potrebné vrátiť späť možnosť využívať spolupracujúceho obvineného. Pôvodná právna úprava, ktorá toto upravovala, mala podľa nej zmysel. „To sú prvé kroky, ktoré dávame do parlamentu. Je to začiatok, aby sme tu nemali mafiu,“ dodala Kolíkova.
Zdroj: SITA.sk - SaS predložila „Lex proti mafii“, návrh zákona zahrňuje návrat NAKA aj špeciálnej prokuratúry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
