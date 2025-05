Opitý kolobežkár narazil vo vysokej rýchlosti do korčuliara, jedného z mužov prevážal do nemocnice vrtuľník

Tretí muž

Stanovené pravidlá

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.5.2025 (SITA.sk) - Opitý muž na elektrickej kolobežke v nedeľu popoludní vo vysokej rýchlosti narazil na petržalskej hrádzi do 44-ročného korčuliara. Nehoda sa stala v úseku od Lužného mosta v smere do Bratislavy.Korčuliar podľa hovorcu bratislavskej krajskej polície Michala Szeiffa neutrpel také zranenia, ktoré by si vyžadovali ošetrenie. 25-ročný vodič kolobežky, občan Kazachstanu, bol prevezený do nemocnice s ľahkými zraneniami. Horšie dopadol 48-ročný muž, ktorý sa viezol spolu s ním.„Druhý muž na kolobežke pri zrážke utrpel viaceré ťažké zranenia na rôznych častiach tela, ktoré si vyžiadali jeho prevoz privolaným vrtuľníkom do jednej z nemocníc,“ informoval Szeiff.Poverený policajt Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny, za ktorých k tejto udalosti došlo, sú predmetom vyšetrovania.Polícia v tejto súvislosti pripomína, že aj jazdci na elektrokolobežkách musia rešpektovať stanovené pravidlá. Jedným z nich je, že na elektrokolobežkách nie je dovolená jazda viacerých osôb.