Po mesiacoch chaosu v STVR prichádza riaditeľka s pochybnou dôveryhodnosťou, upozorňujú progresívci – VIDEO

Slovenská televízia a rozhlas má novú generálnu riaditeľku. Stala sa ňou Martina Flašíková. Počas svojho pondelňajšieho zasadnutia o tom rozhodla Rada STVR. V tajnom hlasovaní získala Flašíková sedem hlasov z deviatich. Dva hlasy získal Igor Slanina, ktorý bol niekoľko mesiacov poverený riadením STVR. Dekrét o menovaní Flašíkovej odovzdajú v utorok 13. mája dopoludnia, v Bratislave.





12.5.2025 (SITA.sk) - Po mesiacoch chaosu v STVR prichádza riaditeľka s pochybnou dôveryhodnosťou. Hnutie Progresívne Slovensko tak reagovalo na zvolenie Martiny Flašíkovej do funkcie generálnej riaditeľky STVR.Poslankyňa Zora Jaurová (PS) uviedla, že príbeh STVR je od samého začiatku tragický, a to od sporného prijatia legislatívy, cez neschopnosť zvoliť členov rady, až po dnešné vypočutie, z ktorého bola vylúčená verejnosť.„Je to rozhodnutie, aké sme na Slovensku ešte nezažili a napadneme ho na Ústavnom súde SR," zdôraznila Jaurová s tým, že aj poslanci sa mohli na zasadnutí zúčastniť až po niekoľkých intervenciách. „Verejnosť, odborníci, či novinári majú zo zákona úplne rovnaké právo byť prítomní a kontrolovať výkon verejných funkcionárov.” doplnila Jaurová.Poslankyňa Dana Kleinert (PS) vníma ako problém aj to, že poslanci nemali priestor ani na kladenie otázok. Jaurová súčasne doplnila, že Flašíková vstupuje do náročného prostredia, ktoré bude ovplyvňovať rada so silnými právomocami.Ako podotkla, rada môže riaditeľa kedykoľvek odvolať, a to za čokoľvek. Autonómia vedenia verejnoprávneho média je tak podľa nej značne oslabená. Zároveň uznala, že projekt novej riaditeľky je modernizačný a bol v kontexte úrovne celej voľby spracovaný pomerne kvalitne.„Jeho dôveryhodnosť však spochybňujú iné aktivity Flašíkovej. Jej vlastníctvo denníka eReport výrazne zneisťuje všetko, čo sa v projekte píše o nezávislej a profesionálnej žurnalistike,“ upozornila Jaurová s tým, že otvorená zostáva aj otázka doterajšieho pôsobenia dočasného riaditeľa Igora Slaninu „Zo zákona mohol podpisovať len zmluvy do výšky 200-tisíc eur. V posledných týždňoch ale uzavrel napríklad so Slovenským futbalovým zväzom zmluvy o vysielacích právach spolu za 8,5 milióna eur, platné až do roku 2028. To je v rozpore s duchom zákona, ktorý existuje pre to, aby dočasný riaditeľ neuzatváral dlhodobé záväzky,“ dodala Jaurová.Ako pripomenula, Flašíková sama označila športový kanál STVR za nerentabilný a naznačila možnosť jeho zrušenia. „Kde sa potom budú vysielať všetky tie zápasy, ktoré zazmluvnil pán Slanina?“ uzavrela Jaurová. Hnutie Slovensko považuje zvolenie Flašíkovej za generálnu riaditeľku STVR za varovnú správu pre objektivitu verejnoprávnych médií. Škandalózny bol podľa hnutia aj spôsob výberu novej riaditeľky.„Koalícia spôsobom voľby riaditeľa STVR nedovolila verejnosti klásť otázky kandidátom a napodobnila to, čo sa deje s médiami v diktatúrach. Nová riaditeľka je dcérou Fedora Flašíka, ktorý založil médium eReport, ktoré je nekritickým médiom voči vláde," upozornilo hnutie.Predseda hnutia Igor Matovič doplnil, že zvoliť práve Flašíkovu dcéru je obrovské riziko. Ako upozornil, z verejnoprávneho média sa môže stať „jedna obyčajná vládna propaganda".