Opitý kolobežkár precenil svoje schopnosti, rýchlu jazdu nezvládol ani mladý motocyklista

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Poriadne opitý 37-ročný kolobežkár vyrazil cez víkend do bratislavských ulíc. Na Šulekovej ulici nezvládol jazdu, stratil rovnováhu a spadol na cestu. Ako informovala bratislavská krajská polícia, muž si poranil hlavu a záchranári ho previezli na ošetrenie do nemocnice. Pri dychovej skúške na alkohol mu policajti namerali 2,19 promile.Svoje schopnosti precenil aj 24-ročný motocyklista. V nedeľu popoludní na ceste z Pezinka do Perneku neprispôsobil rýchlosť a spadol. Našťastie vyviazol len s povrchovými poraneniami. V tomto prípade alkohol u vodiča nezistili.