Zamestnanosť v priemysle na Slovensku klesá už jedenásty mesiac, nárast hlási iba jedno odvetvie

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Medziročný pokles zamestnanosti v priemysle pokračoval aj v júni tohto roka. V šiestom mesiaci tohto roka sa totiž zamestnanosť v tomto odvetví medziročne znížila o 6,3 %. Zamestnanosť v slovenskom priemysle tak klesla jedenásty mesiac po sebe, keď v máji išlo o medziročný pokles o 6,6 %, v apríli o 6,1 % a v marci o 4,8 %.Do júna minulého roka pritom zamestnanosť v priemysle medziročne nepretržite rástla takmer šesť rokov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR V šiestom mesiaci tohto roka zamestnanosť medziročne stúpla len v informačných a komunikačných činnostiach, a to o 5,2 %. Okrem priemyslu zamestnanosť medziročne klesla aj v ubytovaní, a to o 18,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,4 %, v stavebníctve o 7,8 %, v maloobchode a vo veľkoobchode zhodne o 4,6 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 %, vybraných trhových službách o 3,6 % a v doprave a skladovaní o 0,9 %.V priemere za prvý polrok toho roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 % a v doprave a skladovaní o 0,1 %.Znížila sa v ubytovaní o 6,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 %, priemysle o 4,8 %, maloobchode o 3,8 %, stavebníctve o 3,6 %, veľkoobchode o 2,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2 % a vo vybraných trhových službách o 1,3 %.