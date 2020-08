Opitý mladík bez vodičáku vbehol do priekopy, vrazil do mostíka a auto sa prevrátilo (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2020 (Webnoviny.sk) - Opitý 23-ročný mladík havaroval vo štvrtok nadránom pri Očovej v okrese Zvolen. Mladý muž, ktorý ani nevlastní vodičský preukaz, neprispôsobil rýchlosť a v zákrute vbehol do priekopy.Ako informovala banskobystrická krajská polícia, prešiel takmer sto metrov a vrazil do betónového mostíka. Auto sa prevrátilo cez strechu a zostalo v priekope. V aute bol aj 18-ročný spolujazdec. Oboch so zraneniami previezli do nemocnice.Šoférovi namerali 1,29 promile alkoholu. Prípad polícia rieši.