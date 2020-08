Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní: Čaputová apeluje na súcit a myslí na obete z Hirošimy

Trvalý mier vo svete

Bomba vybuchla 600 metrov nad mestom

6.8.2020 - Ľudstvo by už nemalo nikdy zažiť hrôzy spôsobené jadrovou energiou. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová vo videu na sociálnej sieti Twitter pri príležitosti Svetového dňa za zákaz jadrových zbraní. Ten si svet pripomína pri príležitosti zhodenia atómovej bomby na japonské mesto Hirošima.„Tento deň nám pripomína, že ľudstvo už nikdy viac nesmie zažiť hrôzy spôsobené jadrovou energiou. Moje myšlienky sú s nevinnými obeťami atómového bombardovania 6. augusta 1945,“ povedala. Podľa hlavy štátu sa svet znovu vybudoval na hodnotách spolupráce a mieru.„Je našou povinnosťou chrániť a posilniť tieto hodnoty pre budúce generácie. Práve dnes potrebujeme globalizáciu súcitu a solidarity,“ zdôraznila Čaputová.Dnešný deň podľa prezidentky vysiela jasnú správu o dôležitosti trvalého mieru vo svete, ale tiež pripomína, že svet stále nie je slobodný od nukleárnych zbraní. „Súhlasili sme, že jadrová energia by mala byť využívaná iba na mierové účely‚“ pripomenula prezidentka s tým, že chváli Japonsko za jeho líderstvo v tomto smere.Špeciálne spomenula Jukija Amana, ktorý bol riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Myslí si, že stelesnil japonský záväzok mierového využitia jadrovej energie pre dobro ľudstva.V súvislosti s dnešným výročím zhodenia atómovej bomby na Hirošimu reagovalo aj ministerstvo zahraničných vecí. Podľa neho je mementom pre dosiahnutie svetu bez jadrových zbraní.„V centre tohto úsilia zostáva zachovanie a ďalšie posilňovanie existujúcej odzbrojovacej architektúry, ktorej jadro tvorí Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT). Práve NPT, ktorej 50. výročie sme si tento rok pripomenuli, po dlhé desaťročia predstavuje hrádzu proti šíreniu jadrových zbraní,“ uvádza sa v stanovisku rezortu diplomacie.V pondelok 6. augusta ráno zhodil americký bombardér B-29 na mesto Hirošima atómovú bombu, ktorá vybuchla približne 600 metrov nad mestom. Výbuch takmer okamžite zabil 80-tisíc ľudí, do roku 1950 sa počet obetí vyšplhal na 200-tisíc.Japonsko napriek tomu nekapitulovalo, a tak Spojené štáty americké o tri dni neskôr zhodili ďalšiu bombu na mesto Nagasaki. Po zhodení druhej atómovej bomby vystúpil mimoriadne japonský cisár Hirohito a cisárstvo kapitulovalo.Amerika k zhodeniu bômb pristúpila, aby sa vyhla priamej invázii na Japonské ostrovy a ukončila druhú svetovú vojnu skôr a s menším počtom obetí na svojej strane. Druhá svetová vojna sa oficiálne skončila 2. septembra 1945.