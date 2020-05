Opitý mladík prerazil plot a nabúral do zaparkovaného auta, pri nehode sa zranila jeho spolujazdkyňa (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Opitý mladík havaroval v obci Horná Seč v Levickom okrese. Pri nehode sa zranila jeho 25-ročná spolujazdkyňa a súčasne majiteľka vozidla.Ako informovala nitrianska krajská polícia, 19-ročný vodič Opla Astra prešiel na rovnom úseku do protismeru, vrazil do plota, ktorý prerazil, a v areáli firmy narazil aj do zaparkovaného Citroën Jumper.Pri nehode utrpela jeho spolujazdkyňa zranenia s dobou liečenia asi 8 týždňov. Vodičovi namerali vyše 1,5 promile alkoholu. Vyšetrovateľ v prípade začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.