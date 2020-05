SAV potvrdila svoje dominantné postavenie vo výskume na Slovensku, úspešná bola aj pri získavaní ocenení

Nové prerozdeľovanie mzdového fondu

SAV úzko spolupracuje aj s univerzitami

Úspešná prezentácia na medzinárodnej úrovni

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Po nevydarenej transformácii v roku 2018 sa Slovenskej akadémii vied (SAV) minulý rok podarilo stabilizovať. Vyplýva to z výročnej správy akadémie o jej činnosti, ktorú dnes zobral vládny kabinet na vedomie.Uvádza sa v nej tiež, že vlani začala SAV spolupracovať s viacerými slovenskými vysokými školami a bola úspešná aj pri získavaní ocenení na domácej či medzinárodnej pôde. V decembri 2019 schválil snem akadémie mzdovú reformu, ktorá by mala nastoliť spravodlivejšie prerozdeľovanie platov.„Aj v neľahkých podmienkach návratu k pôvodnej právnej forme hospodárenia organizácií potvrdila SAV svoje dominantné postavenie vo výskume na Slovensku,“ uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.Vo svojom predslove vo vládnom materiáli poznamenal, že rok 2019 bol pre SAV rokom stabilizácie a informoval, že minulý rok zaviedli v akadémii systém výkonového financovania. Ten je založený na hodnotení výkonov jednotlivých organizácií, na základe ktorého je prerozdeľovaná časť ich mzdového fondu.Mzdová reforma, ktorú snem SAV schválil koncom roka 2019, by mala nastoliť nové, spravodlivejšie prerozdeľovanie mzdového fondu organizácií. „S ohľadom na ich kvalifikačnú a vekovú štruktúru a zmazať tzv. ‚pamäťový efekt', ktorý sa odvíjal od stavu rozdelenia rozpočtu z 90. rokov 20. storočia,“ doplnil Šajgalík.Organizácie SAV podali minulý rok deväť nových národných patentových prihlášok. Jedna predchádzajúca prihláška bola rozšírená na medzinárodnú prihlášku a jedna na európsku prihlášku. SAV vlani udelili sedem patentov na Slovensku a tri patenty v zahraničí, a to v Rusku, Kazachstane a v Juhoafrickej republike.Šagalík pripomenul, že v roku 2019 podpísala SAV nielen memorandum o porozumení a úzkej spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave ale aj s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmakológie v Košiciach.Pripravuje tiež spoluprácu s Technickou univerzitou vo Zvolene.SAV prezentovala vedu na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Napríklad štátne vyznamenanie získali v roku 2019 vedkyne Katarína Zavacká a Mária Omastová. V zahraničí ocenili Jána Sládeka, ktorý získal cenu Alexandra von Humboldta.Šajgalík priblížil, že vedeckí pracovníci sa podieľali na viac ako 40 projektoch v schéme Horizont 2020 a na projektoch ERA.NET a COST.Akadémia v minulom roku spolupracovala s Ministerstvom pre vedu a technológie na Taiwane, s tureckou grantovou agentúrou TÜBITAK či v mnohostranných spoluprácach Visegradskej štvorky, s Japonskom či Kóreou.