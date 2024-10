Opitý muž bodol svojho brata nožom do hrudníka, polícia ho zadržala

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.10.2024 (SITA.sk) - Trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu začal vyšetrovateľ polície z Považskej Bystrice po tom, ako 28-ročný muž nožom napadol svojho o dva roky staršieho brata. Polícia útočníka zadržala a umiestnila ho do cely policajného zaistenia.Podľa doteraz vykonaného vyšetrovania muž pod vplyvom alkoholu vstúpil do neuzamknutého rodinného domu, kde žije jeho matka s manželom a ďalšími rodinnými príslušníkmi. Od svojej matky žiadal finančnú hotovosť na cestu taxíkom domov, no tá peniaze pri sebe nemala. Následne sa presunuli do chodby, kde sa začali hádať.„Potom 28-ročný muž prešiel do kuchyne, zobral kuchynský nôž s čepeľou dlhou 19 cm, vrátil sa do chodby a jedenkrát ním bodol do oblasti hrudníka svojho brata. Následne z domu odišiel a nôž nechal položený na parapetnej doske,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.Svojím konaním spôsobil útočník 30-ročnému bratovi bodno-rezné poranenie hrudníka, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Na obvineného bude spracovaný podnet na vzatie do väzby. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd.