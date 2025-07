Opitý muž pravidelne bil tehotnú ženu, útočník je už v cele policajného zaistenia

15.7.2025 (SITA.sk) - Muž pod vplyvom alkoholu napádal tehotnú ženu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová , v nedeľu 13. júla večer v jednom z rodinných domov v okrese Sabinov napadol 34-ročný muž tehotnú ženu.„Vulgárne jej nadával, vyhrážal sa jej dobitím, udieral ju do tváre, ťahal za vlasy a potom, čo ju zhodil na zem, ju opakovane kopal do brucha. Napadnutá žena utrpela viacero zranení, vyžiadali si hospitalizáciu,“ uviedla Ligdayová.Doplnila, že policajti muža zadržali. Podrobili ho dychovej skúške na alkohol, ktorá ukázala 1,4 promile. Útočník putoval do cely policajného zaistenia.„Poverený príslušník Obvodného oddelenia v Lipanoch vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženie na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania,“ informovala krajská policajná hovorkyňa.