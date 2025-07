Sankcie sú dôležité aj z etickej roviny, obchodovať s vrahom nie je akceptovateľné, hovorí politický geograf

15.7.2025 (SITA.sk) - Prímerie na Ukrajine podľa politického geografa Libora Jelena z Karlovej univerzity len tak ľahko nebude, pretože ruský vodca Vladimir Putin nedosiahol svoje ciele a pokoj zbraní by oslabil jeho pozíciu. Putin a vládnuca ruská garnitúra prímerie nechcú, pretože vojnu používajú na upevnenie moci a akékoľvek ústupky by pre nich znamenali oslabenie, povedal Jelen pre Novinky.cz na otázku, prečo Rusi ďalej na Ukrajine útočia.„Boli by vnímaní ako niekto, kto nedosiahol ciele, ktoré chcel. Hlavným cieľom je zmena ukrajinského režimu, ktorý sa im nepáči, chcú, aby ukrajinská vláda bola proruská a neorientovala sa na EÚ a NATO. To počujeme od roku 2014, že je ukrajinská vláda fašistická a nelegitímna a že Ukrajinci nie sú národ. A ďalším cieľom je obsadenie časti Ukrajiny," povedal politický geograf.„Sankcie sú dôležité aj z etickej roviny, pretože obchodovať s vrahom nie je akceptovateľné," uviedol Jelen na otázku, ako pomáhajú Ukrajincom protiruské sankcie. „Ruská ekonomika je veľmi jednoduchá, je založená na ťažbe a jednoduchom priemysle. Bohužiaľ na vývoz ropy a minerálov sa nedá sankcie účinne použiť, pretože exportujú cez tretie krajiny," myslí si politický geograf z Karlovej univerzity. A aké možnosti podľa neho Ukrajinci majú? „Jedna by mohla byť veľmi rýchla. A to je smrť Putina. Nemám konšpiračné tendencie a nehovorím o chorobách. Ale je to smrteľník. Druhý variant je, že sa ho niekto z ruskej verchušky bude chcieť zbaviť. ...Ak nebude Putin, tak sa táto vojna rýchlo skončí," povedal.