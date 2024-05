Opitý muž sa matke vyhrážal, že jej podpáli dom a potom ju zabije. Spacifikovala ho až polícia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.5.2024 (SITA.sk) - Z nebezpečného vyhrážania obvinila polícia v Novom Meste nad Váhom 48-ročného muža, ktorý sa vlastnej matke vyhrážal smrťou. Zároveň bol na muža podaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.Ako informuje trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, muž sa najskôr svojej matky pýtal, či ju má zabiť, pričom zo zásuvky vytiahol nôž a tento položil na stôl.„Potom matke povedal, že jej podpáli dom a v ruke držal zapálené reklamné letáky. Následne sa spolu s ňou presunul do záhrady rodinného domu, kde sa jej vyhrážal so slovami, že si dá spraviť DNA testy a pokiaľ nebude jeho matkou, zabije ju,“ opísala hrozby polícia, na ktorú sa matka v obave o svoj život a zdravie obrátila.Polícia muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila v cele policajného zaistenia. Dychovou skúškou bola u zadržaného zistená prítomnosť alkoholu v dychu vo výške 2,25 promile.