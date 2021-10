Opitý muž sa vyhrážal susedovi, že ho rozrúbe sekerou ako drevo v lese. Zadržala ho polícia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania čelí 53-ročný muž z Vrbova (okr. Kežmarok). V pondelok 25. októbra popoludní vstúpil opitý a so sekerou v ruke do kuchyne jedného z rodinných domov v obci, kde sa nachádzali ďalší dvaja muži.Ako informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová , jednému z nich sa začal vyhrážať, že ho rozrúbe ako drevo v lese. Policajná hliadka agresívneho muža zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Na obvineného Vrbovčana bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.