Opitý šofér viezol v aute tri malé deti, po nehode na diaľnici D1 ho museli spacifikovať policajti (foto)

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 1,6 promile alkoholu v dychu namerali policajti vodičovi, ktorý v utorok popoludní spôsobil nehodu na diaľnici D1 v Bratislave. V aute viezol tri maloleté deti. Ako informovala bratislavská krajská polícia, vodič Fordu S-Max najskôr narazil do Dacie a po náraze ho odrazilo do zvodidiel.Vodiča Fordu to však nezastavilo a pokračoval v jazde aj so značne poškodeným vozidlom. V krátkom čas na miesto dorazila hliadka diaľničnej polície. Šofér ťažšie artikuloval, bol vulgárny a agresívny, a to aj napriek prítomnosti troch detí v aute.Agresívneho muža museli spacifikovať. Pri dychovej skúške mu namerali 1,65 promile. “Až do príchodu RZP sa o maloleté deti postarali diaľniční policajti a neskôr pracovníci RZP,” uviedla polícia. Vodiča predviedli na policajné oddelenie. Na prípade polícia pracuje.