Kotlebovcom nemal kto dať pokutu za nenosenie rúšok, Šeliga podal podnet na okresný úrad

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Juraj Šeliga Za ľudí ) sa v stredu obrátil na príslušný okresný úrad s podnetom na poslancov strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) pre nenosenie rúšok v pléne.Šeliga o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na schôdzi NR SR, ktorá bola 2. septembra, zo sály vykázal niekoľkých poslancov ĽSNS. Dôvodom bolo, že si ani po opätovných výzvach nechceli nasadiť rúška.Po ich vykázaní hovoril, že im pre porušenie nariadení hrozí pokuta do výšky 1 650 eur. Poslanci ĽSNS napokon pokutu platiť nemuseli. Nenašiel sa totiž nikto, kto by im ju uložil. Informoval o tom portál Aktuality.sk „Kým polícia kontroluje a pokutuje občanov, ktorí nenosia rúška a nerešpektujú hygienické opatrenia, tak v prípade kotlebovcov vraj nemá kto konať. Takéto vysvetlenie je však pre mňa neakceptovateľné. Ak vykázaným poslancom ĽSNS neudelila pokuty priamo na mieste polícia (čo sa v NR SR nedalo), môže im ich udeliť príslušný okresný úrad. Aby táto kauza nezapadla prachom a nezodpovední kotlebovci neunikli sankcii, obrátil som sa dnes na príslušný okresný úrad s podnetom," vysvetlil Šeliga.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko aj ĽSNS.