Opitý syn zaútočil na svoju matku mačetou, zranenej žene pomohol policajt počas voľna (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Trest odňatia slobody od päť do 12 rokov hrozí 51-ročnému mužovi, ktorý pod vplyvom alkoholu mačetou napadol svoju matku. Vážne zranenej žene pomohol policajt z trenčianskeho dopravného inšpektorátu, ktorý zhodou okolností býva v bytovom dome, kde k udalosti došlo. Agentúru SITA o tom informoval krajský policajný hovorca Pavol Kudlička."Päťdesiatjedenročný muž pod vplyvom alkoholu bezdôvodne napadol svoju 79-ročnú matku. Na bezbrannú ženu zaútočil mačetou s 55 cm dlhou čepeľou. Väčšina úderov smerovala na hlavu poškodenej, ktorá počas bránenia utrpela sečné zranenia. Počas toho, ako muž sekal mačetou, svojej matke opakoval, že ju zabije," priblížil prípad Kudlička.Susedia reagovali na hluk tým, že oslovili v bytovom dome bývajúceho policajta z trenčianskeho dopravného inšpektorátu. "Policajt Štefan Trokan okamžite konal a pribehol napadnutej žene na pomoc. Poskytol jej prvú pomoc a privolal rýchlu zdravotnú pomoc. Počas toho komunikoval aj s útočníkom a upokojoval situáciu. To sa mu do príchodu policajtov a záchranárov aj podarilo," dodal krajský policajný hovorca.Podľa jeho slov napadnutá žena utrpela vážne zranenia so zatiaľ presne neurčenou dobou liečenia a s možnými trvalými následkami. Vyšetrovateľka 51-ročného muža obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania.