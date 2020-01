Súd v kauze zmenky: Kočnerove zmenky neboli evidované ani v účtovníctve jeho firmy, tvrdí Balkovičová

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a Pavol Rusko, bývalý riaditeľ televízie Markíza.

Kočner je ten, kto požadoval vyplatenie zmeniek. Tie mali byť podľa tvrdenia obžalovaných vystavené v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Rusko keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza – Slovakia ako žalovaná v druhom rade. Tá pravosť zmeniek dlhodobo spochybňuje.

Rusko požiadal o konanie v neprítomnosti

Na pojednávaní je v pondelok prítomný iba Kočner, pretože Rusko požiadal ráno prostredníctvom SMS správy, ktorú poslal svojmu obhajcovi o konanie v neprítomnosti zo zdravotných dôvodov.

Znalkyňa Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Barbora Geistová Čakovská v pondelok na pojednávaní uviedla, že charakteristika podpisov Kočnera na dvoch zmenkách, ktorých vyplatenie žiadal od spoločnosti Markíza Slovakia naznačuje, že mohli byť vytvorené v „neskorších rokoch“, ako sú roky 2000 až 2001, v ktorých obžalovaný podľa svojich tvrdení zmenky podpísal.

Písmoznalkyňa Barbora Geistová Čakovská (vľavo) po výpovedi v rámci hlavného pojednávania s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom v kauze falšovania zmeniek TV Markíza na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Pezinok, 27. január 2020. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková.

Giestová Čakovská zdôraznila, že v rámci svojho znaleckého skúmania nemala primárne určiť, z akého roku sú podpisy, no zistila, že sa najviac zhodujú s porovnávacími podpismi Kočnera z rokov 2014 až 2016. „Dá sa z toho vyvodiť istý záver, ale len pravdepodobnostný,“ uviedla znalkyňa zameraná na kriminalistické skúmanie písma a podpisov.

Znalkyňa mala podľa vlastných slov k dispozícii 331 porovnávacích podpisov a skúmala takzvanú časovú väzbu podpisov Kočnera. Skúmala, či boli jeho podpisy, z ktorých niektoré boli oficiálne prezentované ako vyhotovené v období rokov 2000 až 2001 a iné vyhotovené v roku 2016 pri podaní žaloby o vyplatenie zmeniek vytvorené v rovnakom čase.

Skúmanie podľa nej dokázalo, že boli vytvorené „v jednom momente“ a nenašla na nich znaky falšovania inou osobou. Vývoj Kočnerovho podpisu je podľa znalkyne „relatívne konštantný“. Zároveň však uviedla, že na skúmaných podpisoch na zmenkách zaznamenala „nespontnánne prvky“, ktoré nie sú prítomné v skorších alebo neskorších podpisoch.

Vek zmeniek nie je možné dokázať, tvrdí Dugovičová

Posudky znalcov Pavla Masaryka a Američana Garlada La Porteho, ktoré v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek predložila Špecializovanému trestnému súdu obhajoba, nepreukazujú ich vek. Vo svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní to uviedla znalkyňa Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Tatiana Dugovičová.

Znalkyňa, ktorá pôsobí v odbore grafickej diagnostiky, sa pred súdom vyjadrovala k posudkom Masaryka. Tie sa zaoberali vekom papiera a atramentu na zmenkách. Tiež sa venovala posudkom La Porteho, ktorý skúmal atrament. Oba posudky sú podľa znalkyne „polovičné“.

Podľa znalkyne nie je možné dokázať, že zmenky neboli vytvorené v roku 2000. Ani nepotvrdzujú tvrdenie obžalovaných, že to tak bolo. „Žiadnym spôsobom nestanovujú vek zmeniek,“ uviedla znalkyňa na margo skúmaných posudkov.

Zmenky sa mali evidovať v účtovníctve

Zmenky, ktorých vyplatenie na súde požadoval v súčasnosti obžalovaný podnikateľ Marian K., neboli riadne evidované v účtovných uzávierkach jeho spoločností Inkasný servis a Správa a inkaso zmeniek, ani v účtovníctve spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorá bola pôvodne žalovanou stranou.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to uviedla znalkyňa Lenka Balkovičová, ktorá skúmala účtovníctvo predmetných firiem z obdobia rokov 2002 až 2015. Zároveň uviedla, že podľa zákona by sa takéto dokumenty mali uvádzať v účtovných uzávierkach spoločností alebo v ich prílohách.

„Ak si vymáham určitú sumu, mala by som to mať v evidencii, aby to bolo overiteľné,“ skonštatovala znalkyňa, ktorá momentálne pôsobí aj ako primátorka mesta Zvolen.

Vysoká hodnota zmeniek by sa podľa Balkovičovej zásadne prejavila v účtovníctve spoločností, v skúmaných uzávierkach však záznamy o zmenkách nenašla. Minimálne Markíza pritom podľa znalkyne zvykla evidovať potenciálne výdavky spojené so súdnymi spormi, v ktorých bola účastníkom.

Pred súdom v minulosti vypovedalo viacero vedúcich predstaviteľov Markízy s tým, že o existencii zmeniek, ktoré vystavil jej bývalý riaditeľ Pavol R., nemali žiadnu vedomosť a neboli evidované v žiadnych dokumentoch.

LaPorteho posudok pred súdom prečítali

Na poslednom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo začiatkom januára pred súdom, vypovedala znalkyňa z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Adriana Jabconová.

Tá v rámci svojho znaleckého posudku skonštatovala. že v prípade predmetných zmeniek nebolo možné skúmaním zistiť ich presný vek, keďže väčšina metód sa využíva len v čase do jedného až dvoch rokov od podpisu dokumentu.

Tiež uviedla, že tri zmenky, ktoré jej boli predložené na skúmanie, nepreukazovali znaky pozmeňovania alebo falšovania.

Ďalší dvaja predvolaní znalci sa na pojednávanie nedostavili. V prípade jedného z nich, obhajobou navrhnutého Američana Gerlada LaPorteho, dôvodom bolo, že ho kontaktovalo americké ministerstvo financií s tým, že za účelom výpovede pred slovenským súdom musí mať ich povolenie (licenciu).

Obžalovaný Kočner a niekoľko jeho firiem je totiž zaradených na americký sankčný zoznam. Samotný znalec bol podľa advokáta obžalovaného Marka Paru pôvodne presvedčený, že môže prísť vypovedať. Postup amerických orgánov preto označil za „zásahy do nezávislého súdneho konania“. Sankčný zoznam na základe tzv. Magnitského zákona postihuje osoby, ktoré sú podľa americkej vlády zodpovedné za nezákonné aktivity.

LaPorteho posudok sa z tohto dôvodu pred súdom prečítal. V posudku znalec konštatuje, že vek atramentu na dokumentoch je možné určiť iba do dvoch rokov od ich podpisu. Z neznámych dôvodov sa na pojednávanie nedostavil ani český znalec Milan Nouzovský.

Advokáti obžalovaných v tejto súvislosti povedal, že môžu zabezpečiť jeho prítomnosť na nasledujúcom pojednávaní. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian K. požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000.