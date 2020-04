Opitý vodič na BMW narazil do stĺpa, nehodu neprežilo mladé dievča (foto)

Viac o téme Koronavírus

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nočná dopravná nehoda v obci Babín v okrese Námestovo si vyžiadala život mladého dievčaťa. Žilinská krajská polícia o nehode informovala na sociálnej sieti."Krátko po polnoci na ceste I/78 mladý vodič na BMW narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Vo vozidle viezol ďalších troch spolujazdcov. Pri nehode na mieste zraneniam podľahlo mladé dievča, ďalší pasažieri auta boli so zraneniami prevezení do nemocnice. Mladý vodič pri dychovej skúške na alkohol nafúkal 1,19 promile," uviedla k nehode polícia.