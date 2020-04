Vezmi si ma! vyzýva na zber odpadkov v prírode

Zmysluplný pobyt v prírode

Najviac odpadu v prírode je vždy na jar

Moderátor Michal Sabo

Herečka Lujza Garajová Schrameková

O projekte Vezmi si ma!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2020 (Webnoviny.sk) -Tento rok znie výzva ešte naliehavejšie, keďže si pre koronakrízu čoraz viac ľudí uvedomuje, akú hodnotu príroda predstavuje.OZV ENVI - PAK, ktorý je iniciátorom projektu Vezmi si ma!, vyzýva ľudí, aby počas prechádzky vonku spojili príjemné s užitočným a upratali porozhadzované smeti vo svojom okolí. Dôležité však je dbať na bezpečnostné nariadenia a platné opatrenia a vydať sa do prírody buď osamote, alebo výhradne s členmi domácnosti."Všetko sa lepšie robí vo dvojici, alebo keď je nás viac. Tak znie pôvodná výzva na ľudí, aby so sebou vzali kamarátov, rodinu, priateľov a spoločne prišli vyčistiť prírodu a mestá," hovorí Katarína Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu zo spoločnosti ENVI - PAK a zároveň dodáva: "Aj my sme sa však prispôsobili aktuálnej situácii, a preto momentálne vyzývame ľudí k tomu, aby si so sebou vzali len vrecia a rukavice a popri prechádzke v prírode zbierali aj pohodený odpad."Najvhodnejším obdobím na upratovanie je práve jar. Po zime zvykne príroda odhaliť kopy odpadu, ktoré boli ukryté pod snehom. Vtedy je symbolické volanie odpadu "Vezmi si ma!" ešte naliehavejšie, pretože viac bije do očí.Uvedomujú si to aj známe osobnosti, ktoré sa rozhodli projekt podporiť, a tak prispieť ku krajšiemu a čistejšiemu Slovensku. Do zbierania odpadkov sa pri najbližšej prechádzke lesom zapoja aj herci Braňo Deák, Lujza Garajová Schrameková, Juraj Kemka a Štefan Martinovič, moderátor Michal Sabo, youtuberka Patra Bene, ale aj ďalší influenceri známi zo sociálnych sietí, ako Milan bez mapy, Babsy Jagušák či Ekoistky."Cieľom tejto výzvy ako aj celého projektu, je inšpirovať najmä širokú verejnosť, aby ľudia neboli ľahostajní k voľne pohodenému odpadu, a keď ho už niekde vidia, tak aby ho jednoducho zdvihli a odhodili ho do správneho koša. Prispieť k čistejšiemu prostrediu predsa môže naozaj každý z nás," uzatvára Katarína Kretter."K rešpektu k prírode som bol vedený už od základnej školy, pretože sme pravidelne každý druhý týždeň mávali brigády a chodili sme čistiť okolie Chorvátskeho ramena. Túto lokalitu mám stále rád a je smutné, že na tých istých miestach nachádzam stále ten istý druh odpadu. Preto chodievam k ramenu odpadky zbierať. Viem, že tým zvyky iných ľudí nezmením, môžem však zmeniť to, v akom stave sa bude môj obľúbený kanál nachádzať.""Momentálne trávime čas u mojich rodičov mimo Bratislavy. Keď ideme s deťmi na prechádzku, sme smutní z toho, čo v lese a popri cestách nachádzame. Nosíme so sebou vrecia, a čo to pozbierame, ale odpadu v prírode stále pribúda. Niekedy mám pocit, že je to boj s veternými mlynmi."Vezmi si ma! spája tých, ktorým záleží na životnom prostredí a neboja sa vziať veci do vlastných rúk. Informuje o probléme voľne pohodeného odpadu a motivuje ľudí, aby sa k prírode začali správať zodpovedne. Vyzýva ľudí k dvom veciam: Aby voľne pohodený odpad vzali zo zeme a hodili ho do správneho koša, a aby k zbieraniu odpadkov inšpirovali aj ostatných, svojich kamarátov, kolegov či rodinu.Informačný servis