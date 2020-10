Opitý vodič nabúral do policajného auta, zastavili ho až donucovacie prostriedky (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti práve riešili dopravný priestupok, keď do ich auta nabúral opitý šofér. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v piatok na Štefánikovej ulici v Bratislave.Jeden z policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky spolu s vodičom stál pred služobným vozidlom so zapnutými majákmi a rozsvieteným nápisom STOP! Vtedy vodič vozidla zn. Volkswagen Caddy narazil do ľavej zadnej časti policajného auta a chcel z miesta nehody ujsť. Na výzvy policajtov, aby vypol motor, nereagoval a s vozidlom cúval, pričom javil známky požitia alkoholu.Keďže vodič na opakované výzvy nereagoval, policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky. Dychovou skúškou na alkohol mu namerali 2,17 promile a pri opakovanej skúške dokonca 2,35 promile alkoholu v dychu. Policajti 43-ročnému Bratislavčanovi zadržali vodičský preukaz a pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky ho zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Jeden z policajtov, ktorý má predbežne ľahké zranenia, bol záchranármi prevezený na ošetrenie, iné osoby sa nezranili.