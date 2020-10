Naď: Záujem obyvateľov o testovanie neutícha

Záujem ľudí o pilotnú fázu testovania na ochorenie COVID-19 neutícha podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) ani počas druhého testovacieho dňa. Do 11.00 h sa v sobotu v štyroch okresoch Slovenska podarilo urobiť 21.942 odberov, identifikovali okolo 750 pozitívnych ľudí. Minister to povedal na sobotnom brífingu v Bardejove.





Podľa jeho slov neevidujú žiadne problémy a testovanie prebieha hladko. "Posilnili sme dokonca odberové tímy, lebo sa nám v priebehu dnešného dňa nahlásili ďalší zdravotníci. Tým pádom je možné vidieť i menšie rady aj na tých možno včera plnších odberných miestach," povedal Naď.Keďže záujem o testovanie neutícha, prosia občanov, ktorí nebývajú v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Bardejov, aby zvážili, či je naozaj nutné, aby boli pretestovaní. "Ak bude pokračovať trend, že z iných okresov budú chodiť ľudia, budeme preferovať tých, ktorí bývajú v daných okresoch, aby došlo primárne k ich pretestovaniu," vysvetlil Naď.Čo sa týka nákazy v regióne, na základe vzorky, ktorou disponujú, je Bardejovský okres podľa neho v súčasnosti menej nakazený ako Orava. "Špeciálne musím povedať, že Bardejov ako mesto má relatívne nízku mieru nákazy, skôr obce v okolí majú vyššiu mieru. Stále je to relatívne nižšie, ako napríklad v okrese Tvrdošín, kde je pravdepodobne najvyššia miera nákazy," skonštatoval Naď.Celkovo bolo od piatka (23. 10.) do soboty do 11.00 h v spomenutých okresoch otestovaných 83.847 ľudí, z toho 2975 bolo identifikovaných ako infekčných, čo je priemer 3,55 percenta."Dochádza k zamieňaniu pojmov. Pri tých ľuďoch, ktorí sú antigénovými testami označení pozitívne, to znamená, že sú infekční. Nie je to o tom, že testy nám ukazujú tých, ktorí majú nákazu v tele," zdôraznil Naď."Práve preto je kôl pretestovania niekoľko, teda celoštátnych dva a v prípade Oravy a Bardejova sú to až tri testovania, aby aj keď má niekto negatívny test, sa uňho teoreticky mohli prejaviť príznaky, a mohli byť pri ďalšom testovaní odchytení ľudia, ktorí nie sú ešte infekční ani nemajú v tele dostatok nákazy, aby to antigénový test zachytil," doplnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).