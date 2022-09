Opitý vodič skončil s autom na streche v električkovom koľajisku, do nemocnice museli ísť aj pasažieri (foto)

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vodič v centre Bratislavy v stredu ráno narazil do stĺpa a skončil na streche v električkovom koľajisku. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala krátko po 5:00 na Vajanského nábreží.Vodič Toyoty narazil do stĺpa verejného osvetlenia, prevrátil sa s autom na strechu a skončil v električkovom koľajisku. Pri nehode utrpeli tri osoby ľahké zranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice. Vodičovi dychovou skúškou namerali 1,63 promile alkoholu.Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti sa zaoberajú policajti oddelenia dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.