Opitý vodič so zákazom šoférovania spôsobil v Kežmarku nehodu, spôsobená škoda je vyše 7-tisíc eur (foto)

Nerešpektoval semafory

Škoda za vyše 7-tisíc

2.1.2024 (SITA.sk) - Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a z trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia obvinila polícia 48-ročného muža z okresu Kežmarok.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , muž na Nový rok viedol osobné vozidlo po Michalskej ulici v Kežmarku, pričom nerešpektoval svetelné signalizačné zariadenie a vošiel do križovatky.„Došlo k zrážke s osobným vozidlom a následne aj k nárazu do ďalšieho vozidla, ktoré stálo,“ uviedla Ligdayová. Po príchode policajnej hliadky na miesto nehody všetkých účastníkov podrobili dychovým skúškam.„V prípade 48-ročného vodiča bol výsledok pozitívny, dosiahol hodnotu 1,5 promile. Lustráciou bolo zistené, že tento vodič má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel a to s platnosťou až do septembra 2024,“ upozornila policajná hovorkyňa.Škoda na motorových vozidlách bola podľa nej predbežne odhadnutá na. „Opitý vodič bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ doplnila Ligdayová.