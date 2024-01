Šutaj Eštok vymenoval do funkcie nového prezidenta Hasičského a záchranného zboru (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.1.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vymenoval do funkcie prezidenta Hasičského a záchranného zboru . Ako ďalej informoval tlačový odbor rezortu vnútra, od 1. januára Mifkovič vo funkcii vystriedal doterajšieho prezidenta Pavla Mikulášeka. Adrián Mifkovič do Hasičského a záchranného zboru nastúpil od roku 2004 ako hasič záchranár špecialista, zastával viacero riadiacich pozícií.Od 1. júna 2020 do konca roka 2023 zastával pozíciu vedúceho oddelenia operačného riadenia a integrovaného záchranného systému Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.„Som presvedčený, že vedenie HaZZ povedie odborník, s ktorým zdieľame spoločné ciele, v prvom rade bezpečnosť ľudí žijúcich na Slovensku, ochrana ich zdravia a majetku, ktorý vyvinie maximálne úsilie v snahe zlepšovania materiálno-technického zabezpečenia, výcviku, vzdelávania, zásahov a vzájomnej spolupráce profesionálnych hasičov s dobrovoľnými hasičmi,“ povedal Šutaj Eštok.Minister zároveň poďakoval Pavlovi Mikulášekovi za jeho doterajšiu prácu v pozícii prezidenta HaZZ, poprial mu veľa šťastia a úspechov v jeho ďalšom pôsobení. Mikulášek zastával funkciu prezidenta HaZZ od 1. júna 2020.