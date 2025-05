Opitý vodič Tesly narazil vo Veľkom Bieli do zaparkovaných vozidiel a spôsobil požiar

26.5.2025 (SITA.sk) - V nedeľu 25. mája krátko po 2:30 vyslali seneckých dopravných policajtov k nehode na Seneckej ulici v obci Veľký Biel. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, 45-ročný vodič Tesly narazil do zaparkovaných vozidiel Peugeot a Deawoo a následne aj do stĺpu verejného osvetlenia, následkom čoho začali vozidlá horieť.Na mieste zasahovali hasiči, ktorí požiar uhasili a rýchla zdravotná pomoc vodiča ošetrila a previezla do zdravotníckeho zariadenia. Ešte predtým ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu namerali takmer jedno promile alkoholu. Objasnením presných príčin a okolností nehody sa zaoberajú seneckí dopravní policajti.