Šutaj Eštok útočí, aby prekryl Becíkove kšefty, tvdí SaS a pripravuje trestné oznámenie

Vymenili rozsiahle pozemky za penzión

Najtransparentnejší kraj na Slovensku

26.5.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dôrazne odmieta útoky ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka na delegáciu Európskeho parlamentu , ktorá na Slovensko prišla skúmať možné podvody s agrodotáciami z PPA . Takéto vyjadrenia sú podľa SaS neprijateľné a jasne ukazujú snahu prekryť vlastné zlyhania a korupčné kauzy, ktoré sa týkajú aj predstaviteľov Hlasu.„Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok kryje korupciu na Slovensku. Fico zrušil štyri tlačovky a utiekol do Arménska, len aby nemusel vysvetľovať škandály z PPA. A dnes po jeho vzore aj Eštok začal útočiť na europoslancov a opozíciu. Tak ako Fico, aj Hlas robí všetko preto, aby ochránil vlastných ľudí – v tomto prípade pána Becíka a jeho výmeny školských pozemkov za podozrivý penzión,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling Ak Slovensko príde o eurofondy, bude to podľa neho len a len vďaka smerákom, hlasákom a snsákom a „všetkým tým skorumpovaným úradníkom“. ⁠“Eštok by si mal v prvom rade spytovať svoje svedomie, a to aj za predražený nákup počítačov o 122 miliónov eur. Osobne verím, že aj slovenské orgány činné v trestnom konaní sa začnú zaujímať o kšefty s pozemkami v nitrianskej župe. SaS už totiž pripravuje aj trestné oznámenie,“ doplnil Gröhling.Podľa poslanca Alojza Hlinu je úplne prirodzené, že ak Európska únia poskytuje eurofondy, má právo kontrolovať, ako sú využívané. Zdôraznil, že tu nejde o politický boj, ale o ochranu verejných zdrojov. Šutaj Eštok by mal byť podľa neho prvý, kto víta kontrolu. „Namiesto toho útočí na európsku delegáciu, pravdepodobne aj preto, že kauza PPA sa veľmi nepríjemne dotýka Nitrianskeho samosprávneho kraja a kšeftov pána Becíka,“ uviedol Hlina.SaS poukazuje na to, že župan Becík vymenil tri rozsiahle školské pozemky o rozlohe 50-tisíc metrov štvorcových za penzión v Radave, ktorý bol pred časom podporený dotáciou z PPA vo výške 500-tisíc eur. Zatiaľ čo penzión sa pred pár mesiacmi neúspešne verejne predával za 799-tisíc eur, pri výmene pozemkov bola jeho hodnota vyčíslená na neskutočných 1,35 milióna. Hodnota školských pozemkov však podľa odborných odhadov môže dosahovať až päť miliónov eur, tvrdia liberáli.SaS v tejto súvislosti podniká konkrétne kroky. Iniciovala mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a poslanci Alojz Hlina a Martina Holečková sa zúčastnili rokovania Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Liberáli tiež pripravujú návrh na poslanecký prieskum na PPA, chystajú trestné oznámenie a podajú tiež návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej má minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč Smer-SD ) vysvetliť kauzu haciend.Župan Branislav Becík (Hlas-SD) hovorí o zneužívaní témy zo strany SaS na politický boj. Ako uviedol 19. mája po schválení zámeny pozemkov, zastupiteľstvo urobilo dôležitý krok k tomu, aby kraj mohol ešte v tomto roku začať poskytovať priamu pomoc týraným ženám.„Podarilo sa nám nájsť vhodný objekt na túto pomoc a získať ho ekonomicky výhodnou výmenou za naše prebytočné pozemky. Výsledkom bude pomoc pre prvých 24 mamičiek s deťmi v ťažkej rodinnej situácii, ktoré tam už na jeseň nájdu útočisko pred domácimi tyranmi,“ povedal.Zdôraznil, že Nitriansky samosprávny kraj je najtransparentnejším a najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku. „Nič neskrývame a zodpovedne gazdujeme so spoločnými peniazmi. Preto spolu s poslancami vyzývam stranu SaS, aby prestala so šírením klamstiev, nenávisti a primitívneho populizmu a nenechala na svoju antisociálnu politiku doplácať tých najslabších,“ uviedol Becík s tým, že na Hlinu podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.