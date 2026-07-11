Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milota
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. júla 2026

Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli – FOTO


Tagy: Opitý vodič

Policajní príslušníci vodiča unikajúceho vozidla podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,65 promile.



Zdieľať
744358060_1325815613080814_8077313905285262464_n.png e1783768594372 676x424 11.7.2026 (SITA.sk) - Policajní príslušníci vodiča unikajúceho vozidla podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,65 promile.


Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli. O prípade, ktorý sa stal v piatok 10. júla vo večerných hodinách informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Uviedlo, že ku kolízii služobného motorového vozidla Škoda Kodiaq a osobného motorového vozidla Škoda Superb došlo v Dražovciach (okres Nitra).

„Podľa doposiaľ zistených informácií nitrianska hliadka PMJ prenasledovala vozidlo Škoda Superb, nakoľko jeho vodič nerešpektoval zvukové výstražné znamenie na zastavenie. Naopak, v jazde pokračoval. Unikajúce vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo mimo vozovku a skončilo v odvodňovacom kanáli. Pre víriaci sa prach už vodič služobného motorového vozidla nedokázal včas zabrzdiť, dostal šmyk a pravou časťou vozidla sa prevrátil na unikajúce vozidlo,” opísala polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Policajní príslušníci vodiča unikajúceho vozidla podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,65 promile. Následne 40-ročného muža obmedzili na osobnej slobode, čelí obvineniu pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Pri dopravnej nehode sa jeden z policajtov zranil, jeho zranenia si vyžiadali práceneschopnosť. Druhý policajt vyviazol bez zranení.


Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opitý vodič
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pripravení na teplo? 5 látok, ktoré sú ideálne pre teplé dni
<< predchádzajúci článok
Vo Fiľakove vypukol požiar bytového domu. Štvorročné dieťa museli oživovať, do nemocnice previezli aj ďalších ľudí – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 