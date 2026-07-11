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11. júla 2026
Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli – FOTO
Tagy: Opitý vodič
Policajní príslušníci vodiča unikajúceho vozidla podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,65 promile.
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11.7.2026 (SITA.sk) - Policajní príslušníci vodiča unikajúceho vozidla podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,65 promile.
Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli. O prípade, ktorý sa stal v piatok 10. júla vo večerných hodinách informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Uviedlo, že ku kolízii služobného motorového vozidla Škoda Kodiaq a osobného motorového vozidla Škoda Superb došlo v Dražovciach (okres Nitra).
„Podľa doposiaľ zistených informácií nitrianska hliadka PMJ prenasledovala vozidlo Škoda Superb, nakoľko jeho vodič nerešpektoval zvukové výstražné znamenie na zastavenie. Naopak, v jazde pokračoval. Unikajúce vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo mimo vozovku a skončilo v odvodňovacom kanáli. Pre víriaci sa prach už vodič služobného motorového vozidla nedokázal včas zabrzdiť, dostal šmyk a pravou časťou vozidla sa prevrátil na unikajúce vozidlo,” opísala polícia.
Policajní príslušníci vodiča unikajúceho vozidla podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,65 promile. Následne 40-ročného muža obmedzili na osobnej slobode, čelí obvineniu pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Pri dopravnej nehode sa jeden z policajtov zranil, jeho zranenia si vyžiadali práceneschopnosť. Druhý policajt vyviazol bez zranení.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli. O prípade, ktorý sa stal v piatok 10. júla vo večerných hodinách informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Uviedlo, že ku kolízii služobného motorového vozidla Škoda Kodiaq a osobného motorového vozidla Škoda Superb došlo v Dražovciach (okres Nitra).
„Podľa doposiaľ zistených informácií nitrianska hliadka PMJ prenasledovala vozidlo Škoda Superb, nakoľko jeho vodič nerešpektoval zvukové výstražné znamenie na zastavenie. Naopak, v jazde pokračoval. Unikajúce vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo mimo vozovku a skončilo v odvodňovacom kanáli. Pre víriaci sa prach už vodič služobného motorového vozidla nedokázal včas zabrzdiť, dostal šmyk a pravou časťou vozidla sa prevrátil na unikajúce vozidlo,” opísala polícia.
Policajní príslušníci vodiča unikajúceho vozidla podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,65 promile. Následne 40-ročného muža obmedzili na osobnej slobode, čelí obvineniu pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Pri dopravnej nehode sa jeden z policajtov zranil, jeho zranenia si vyžiadali práceneschopnosť. Druhý policajt vyviazol bez zranení.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič unikal pred policajtmi, obe autá napokon skončili v odvodňovacom kanáli – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Opitý vodič
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