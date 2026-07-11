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11. júla 2026
Vo Fiľakove vypukol požiar bytového domu. Štvorročné dieťa museli oživovať, do nemocnice previezli aj ďalších ľudí – FOTO
Tagy: Lučenec Polícia Požiar záchranné zložky
Viaceré osoby, medzi nimi aj deti, potrebovali pomoc záchranárov a prevoz do nemocnice. V ranných hodinách v sobotu zasahovali všetky
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11.7.2026 (SITA.sk) - Viaceré osoby, medzi nimi aj deti, potrebovali pomoc záchranárov a prevoz do nemocnice.
V ranných hodinách v sobotu zasahovali všetky záchranné zložky pri požiari vo Fiľakove (okres Lučenec), oživovať museli len štvorročné dieťa. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, zasahovali na Železničnej ulici vo Fiľakove, a to kvôli požiaru, ktorý vznikol na 1. poschodí bytového domu.
„Situácia si vyžiadala evakuáciu osôb. Zasahujúcim hasičom sa s evakuáciou snažili pomôcť aj naši kolegovia z Fiľakova, avšak hustý dym im to už neumožňoval,” uviedla polícia dodávajúc, že viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia. Viaceré osoby, medzi nimi aj deti, potrebovali pomoc záchranárov a prevoz do nemocnice.
„V prípade iba štvorročného dieťaťa bola situácia veľmi vážna a zasahujúce zložky vrátane nášho kolegu z Fiľakova dieťa oživovali, čo sa podarilo a následne bolo z miesta leteckou záchrannou službou prevezené do banskobystrickej nemocnice,” uvádza polícia.
Príčina vzniku požiaru zatiaľ nebola určená, lučenecký vyšetrovateľ však v súvislosti s ním začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecné ohrozenie. Okolnosti vzniku požiaru sú naďalej predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Vo Fiľakove vypukol požiar bytového domu. Štvorročné dieťa museli oživovať, do nemocnice previezli aj ďalších ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V ranných hodinách v sobotu zasahovali všetky záchranné zložky pri požiari vo Fiľakove (okres Lučenec), oživovať museli len štvorročné dieťa. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, zasahovali na Železničnej ulici vo Fiľakove, a to kvôli požiaru, ktorý vznikol na 1. poschodí bytového domu.
„Situácia si vyžiadala evakuáciu osôb. Zasahujúcim hasičom sa s evakuáciou snažili pomôcť aj naši kolegovia z Fiľakova, avšak hustý dym im to už neumožňoval,” uviedla polícia dodávajúc, že viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia. Viaceré osoby, medzi nimi aj deti, potrebovali pomoc záchranárov a prevoz do nemocnice.
„V prípade iba štvorročného dieťaťa bola situácia veľmi vážna a zasahujúce zložky vrátane nášho kolegu z Fiľakova dieťa oživovali, čo sa podarilo a následne bolo z miesta leteckou záchrannou službou prevezené do banskobystrickej nemocnice,” uvádza polícia.
Príčina vzniku požiaru zatiaľ nebola určená, lučenecký vyšetrovateľ však v súvislosti s ním začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecné ohrozenie. Okolnosti vzniku požiaru sú naďalej predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Vo Fiľakove vypukol požiar bytového domu. Štvorročné dieťa museli oživovať, do nemocnice previezli aj ďalších ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Lučenec Polícia Požiar záchranné zložky
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