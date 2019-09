Opozícia: Analýzy o národnom leteckom dopravcovi sú plytvaním financií

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) – Analýzy zaoberajúce sa národným leteckým dopravcom sú plytvaním financií. Myslia si to opozičná SaS a hnutie OĽaNO, ktoré podľa vlastných slov na neopodstatnenosť tohto projektu upozorňovali.Liberáli skonštatovali, že zaoberanie sa zriadením národného leteckého dopravcu vnímali od začiatku ako stratu času a mrhanie financiami.poznamenal poslanec za SaS Miroslav Ivan s tým, že peniaze za analýzu by mali byť zosobnené.OĽaNO označilo národného leteckého aj vodného dopravcu za. Poslanec hnutia Ján Marosz tvrdí, že vláda by sa mala najskôr postarať oželezničnú dopravu a až potom pracovať na nových projektoch.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že projekt národného leteckého prepravcu je stratový projekt. Vyhlásil to základe analýzy, ktorú dal vypracovať.povedal minister s tým, že čísla, ktoré z analýzy vzišli, sú pre neho zaväzujúce.Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v tejto súvislosti poznamenal, že sa tejto myšlienky nevzdáva. Napriek tomu v súčasnej situácii tento zámer nechcel siliť. Slovensko však podľa neho potrebuje aspoň vnútroštátnu leteckú linku medzi Košicami, Popradom a Bratislavou. A to preto, aby bolo schopné udržať tieto letiská v prevádzke.