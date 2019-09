Taliansko chce od Únie zvláštny štatút pre chudobný juh

Taliansky premiér Giuseppe Conte (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 11. septembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte plánuje požiadať Európsku komisiu, aby udelila chudobnej južnej časti Talianska osobitný štatút, ktorý by pomohol bojovať s nezamestnanosťou a organizovaným zločinom, uviedla v stredu tlačová agentúra AFP.napísal v stredu Conte na svojom facebookovom účte pred odchodom do Bruselu, kde má na programe stretnutie s predsedníčkou novej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.Zvláštny štatút by umožnil juhotalianskym regiónom získať prednostný a priamy prístup k niektorým európskym programom.Zmienené chudobné regióny Talianska v súčasnosti zaznamenávajú jednu z najvyšších mier nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi v Európe.Podľa posledných výsledkov Eurostatu, žilo v roku 2018 v južnom Taliansku viac ako 1,8 milióna rodín v totálnej chudobe.Nedostatok pracovných príležitostí pre mladých nahráva do rúk náborovým pracovníkom miestnych skupín organizovaného zločinu.uvádza sa vo vyhlásení poslancov Európskeho parlamentu za taliansku stranu Hnutie piatich hviezd (M5S), ktorí Conteho plán podporujú.