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12. júla 2026
Dobrovodský pripomína funkčný systém doručovania pošty pre ľudí bez domova, ľudia o ňom však nevedia
Aj keď právny poriadok zabezpečuje doručovanie úradných písomností aj osobám bez trvalého či prechodného pobytu, mnohí sa o tomto systéme nedozvedia. Systém doručovania pošty pre ľudí bez domova ...
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12.7.2026 (SITA.sk) - Aj keď právny poriadok zabezpečuje doručovanie úradných písomností aj osobám bez trvalého či prechodného pobytu, mnohí sa o tomto systéme nedozvedia.
Systém doručovania pošty pre ľudí bez domova funguje, no ľudia o ňom nevedia. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Vysvetlil, že tento problém môže mať pre ľudí bez domova vážne sociálne následky.
Aj keď právny poriadok zabezpečuje doručovanie úradných písomností aj osobám bez trvalého či prechodného pobytu, mnohí sa o tomto systéme nedozvedia. Stať sa tak môže, že človek bez domova stratí nárok na dávky či iné sociálne práva.
Impulzom na upozornenie bol pre ombudsmana podnet muža bez trvalého pobytu. Ten sa obrátil na verejného ochrancu práv so sťažnosťou na postup Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
„Opakovane žiadal o zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, no jeho žiadosti boli zamietané alebo neboli riadne odôvodnené. Prešetrením prípadu sa zistilo, že muž má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, čo mu zakladá nárok na ochranný príspevok. Príslušný úrad však o tejto skutočnosti nemal informáciu, pretože muž si dlhodobo nepreberal úradnú poštu. Neprevzal si ani rozhodnutie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré bolo vydané v jeho prospech,“ priblížil ombudsman.
Zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv boli s podávateľom v telefonickom spojení a zistili podrobnosti o jeho životnej situácii u príslušných orgánov. Následne mu sprostredkovali aj odporúčanie úradu práce, že si môže podať žiadosť o humanitárnu pomoc na ministerstve práce. Tento prípad tak podľa Dobrovodského ukazuje, že problém nie je v neexistencii právneho riešenia, ale v nedostatku informácií.
„Podľa platnej legislatívy sú osoby bez trvalého a prechodného pobytu evidované na obci alebo na miestnom úrade mestskej časti, kde majú vedený pobyt podľa zákona. Práve na túto adresu im štátne orgány doručujú úradné písomnosti. Korešpondenciu si môžu osobne prevziať na príslušnom obecnom alebo miestnom úrade,“ vysvetlil verejný ochranca práv.
Ľuďom bez trvalého alebo prechodného pobytu tak zásielky spravidla prichádzajú na obec alebo mestskú časť, kde sú evidovaní. Informácia o tejto adrese je na zadnej strane občianskeho preukazu. V prípade pochybností sa však treba obrátiť osobne na príslušný obecný alebo miestny úrad.
„Prípad ukazuje, že aj dobre nastavený systém nepomôže, ak sa informácia nedostane k ľuďom, ktorých sa týka. Pravidelné preberanie pošty na obci alebo miestnom úrade môže rozhodnúť o tom, či človek získa pomoc, na ktorú má zo zákona nárok,“ uviedol Dobrovodský.
Zároveň apeluje na štátne inštitúcie aj samosprávy, aby venovali väčšiu pozornosť informovaniu osôb bez domova o spôsobe doručovania úradných písomností a o možnostiach uplatnenia ich práv.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský pripomína funkčný systém doručovania pošty pre ľudí bez domova, ľudia o ňom však nevedia © SITA Všetky práva vyhradené.
Systém doručovania pošty pre ľudí bez domova funguje, no ľudia o ňom nevedia. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Vysvetlil, že tento problém môže mať pre ľudí bez domova vážne sociálne následky.
Aj keď právny poriadok zabezpečuje doručovanie úradných písomností aj osobám bez trvalého či prechodného pobytu, mnohí sa o tomto systéme nedozvedia. Stať sa tak môže, že človek bez domova stratí nárok na dávky či iné sociálne práva.
Impulzom na upozornenie bol pre ombudsmana podnet muža bez trvalého pobytu. Ten sa obrátil na verejného ochrancu práv so sťažnosťou na postup Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
Žiadosť o humanitárnu pomoc
„Opakovane žiadal o zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, no jeho žiadosti boli zamietané alebo neboli riadne odôvodnené. Prešetrením prípadu sa zistilo, že muž má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, čo mu zakladá nárok na ochranný príspevok. Príslušný úrad však o tejto skutočnosti nemal informáciu, pretože muž si dlhodobo nepreberal úradnú poštu. Neprevzal si ani rozhodnutie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré bolo vydané v jeho prospech,“ priblížil ombudsman.
Zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv boli s podávateľom v telefonickom spojení a zistili podrobnosti o jeho životnej situácii u príslušných orgánov. Následne mu sprostredkovali aj odporúčanie úradu práce, že si môže podať žiadosť o humanitárnu pomoc na ministerstve práce. Tento prípad tak podľa Dobrovodského ukazuje, že problém nie je v neexistencii právneho riešenia, ale v nedostatku informácií.
„Podľa platnej legislatívy sú osoby bez trvalého a prechodného pobytu evidované na obci alebo na miestnom úrade mestskej časti, kde majú vedený pobyt podľa zákona. Práve na túto adresu im štátne orgány doručujú úradné písomnosti. Korešpondenciu si môžu osobne prevziať na príslušnom obecnom alebo miestnom úrade,“ vysvetlil verejný ochranca práv.
Obrátenie sa na miestny úrad
Ľuďom bez trvalého alebo prechodného pobytu tak zásielky spravidla prichádzajú na obec alebo mestskú časť, kde sú evidovaní. Informácia o tejto adrese je na zadnej strane občianskeho preukazu. V prípade pochybností sa však treba obrátiť osobne na príslušný obecný alebo miestny úrad.
„Prípad ukazuje, že aj dobre nastavený systém nepomôže, ak sa informácia nedostane k ľuďom, ktorých sa týka. Pravidelné preberanie pošty na obci alebo miestnom úrade môže rozhodnúť o tom, či človek získa pomoc, na ktorú má zo zákona nárok,“ uviedol Dobrovodský.
Zároveň apeluje na štátne inštitúcie aj samosprávy, aby venovali väčšiu pozornosť informovaniu osôb bez domova o spôsobe doručovania úradných písomností a o možnostiach uplatnenia ich práv.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský pripomína funkčný systém doručovania pošty pre ľudí bez domova, ľudia o ňom však nevedia © SITA Všetky práva vyhradené.
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