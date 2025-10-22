Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.10.2025
22. októbra 2025

Opozícia chce odvolať ministra Migaľa, nebudeme porušovať koaličnú zmluvu, odkázal Šutaj Eštok – VIDEO


Vo štvrtok popoludní by mali poslanci Národnej rady SR rokovať o návrhu opozičných poslancov na odvolanie ministra ...



sni mka obrazovky 2025 10 22 o 15.42.08 676x371 22.10.2025 (SITA.sk) -




Vo štvrtok popoludní by mali poslanci Národnej rady SR rokovať o návrhu opozičných poslancov na odvolanie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa z funkcie. „Asi ťažko budem hľadať poslanca Hlasu, ktorého by pri schôdzi na odvolávanie ministra Migaľa nesvrbela ruka,“ skonštatoval predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok na tlačovej besede.

Hlas sa k odvolávaniu ministra nepridá


Reagoval tak na otázku, či poslanci jeho strany pomôžu s otvorením schôdze k odvolávaniu ministra investícií. Ten bol pôvodne poslancom Hlasu, no zhruba pred rokom aj s ďalšími tromi „rebelmi“ nepodporili viacero koaličných návrhov. Spor vyvrcholil vylúčením Migaľa a Radomíra Šalitroša zo strany začiatkom roka 2025. Z Migaľa sa následne stal minister investícií, je nominantom strany Smer-SD. Šalitroš v jeho rezorte pôsobí ako štátny tajomník.

Šutaj Eštok zdôraznil, že v Hlase si uvedomujú politickú situáciu a chcú byť spoľahlivým partnerom vo vládnej koalícii. Pripomenul, že po zmenách vo vláde zo začiatku tohto roka je Migaľ nominantom strany Smer-SD, ktorá za neho aj nesie zodpovednosť, čo rešpektujú. Poukázal tiež, že hlasovanie za odvolávanie ministra koaličnej strany by bolo porušením koaličnej zmluvy.



„To neznamená, že nemáme k práci pána Migaľa výhrady, ale nie výhrady osobné,“ prízvukoval Šutaj Eštok. Spomenul Migaľove útoky na adresu strany, jeho osobne či na prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý pôvodne Hlasu predsedal. „Politiku nemôžete brať osobne, to ste potom malé dieťa,“ vravel Šutaj Eštok.

Migaľ čelí návrhu na vyslovenie nedôvery


Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila do parlamentu návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Migaľovi, poverenému riadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. O návrhu budú poslanci parlamentu rokovať 23. októbra na 41. schôdzi NRSR, ktorá by mala začať o 8:00.

V návrhu skupina poslancov vytýka ministrovi Migaľovi kauzu obnovy portálu Slovensko.sk. Minister Migaľ podľa poslancov odmieta verejnú odbornú diskusiu k tejto kauze. Postup ministra kritizujú nielen odborné združenia v oblasti IT ako IT asociácia Slovenska (ITAS) či občianske združenie Slovensko.Digital, ale kritické hlasy prichádzajú aj z prostredia vládnej koalície.

Ďalej navrhovatelia kritizujú žalostný stav čerpania eurofondov. Podľa nich k októbru 2025 bolo z 12,8 miliardy eur, ktoré má Slovensko k dispozícii, vyčerpaných iba 1,3 miliardy eur, čo predstavuje iba 10 % celkovej alokácie. Ako ďalej uvádzajú v zdôvodnení, minister Migaľ svojou nečinnosťou a nedostatkom strategického vedenia prispel k tomu, že Slovensko opäť čelí riziku nevyužitia miliárd eur.





Zdroj: SITA.sk - Opozícia chce odvolať ministra Migaľa, nebudeme porušovať koaličnú zmluvu, odkázal Šutaj Eštok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Odvolávanie Opozícia Predseda strany Hlas-SD
