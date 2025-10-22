|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sergej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. októbra 2025
Koalícia robí Slovensku hanbu, Šimečka z krokov Holandska nie je prekvapený – VIDEO
Tagy: novela Ústavy SR Opozícia Žaloba
Predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku neprekvapili kroky Holandska, ktoré požiadalo
Zdieľať
22.10.2025 (SITA.sk) - Predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku neprekvapili kroky Holandska, ktoré požiadalo Európsku komisiu o prijatie právnych krokov voči Slovensku v súvislosti so schválenou novelou ústavy.
Ako povedal, je to smutná vizitka Slovenska a ďalší dôkaz toho, ako vládna koalícia Slovensku robí hanbu a dostáva nás mimo európsky politický priestor.
„Novela ústavy je jednak škodlivá, ubližuje ľuďom na Slovensku a okliešťuje ich práva, a jednak je aj v rozpore so záväzkami, ktoré Slovensko má voči našim partnerom. My sme upozorňovali na to, že to môže byť problém pre našich európskych partnerov a že to Slovensko dostane do ťažkej situácie. Nielen koalícia, ale bohužiaľ aj niektorí naši opoziční partneri sa rozhodli to ignorovať," povedal Šimečka na tlačovej besede, narážajúc na to, že KDH s výnimkou dvoch poslancov hlasovalo spolu s koalíciou za novelu ústavy, rovnako sa pridali aj dvaja poslanci Hnutia Slovensko.
Bývalý podpredseda Európskeho parlamentu Šimečka pripomenul, že Európska únia je priestor, ktorý stojí a padá na tom, že všetci členovia dodržiavajú tie isté právne princípy.
„Preto, keď sa porušujú európske pravidlá v jednom členskom štáte, tak sa to týka všetkých, lebo je to jeden spoločný priestor. My budeme v tomto zvažovať vlastné kroky, pokiaľ ide o Ústavný súd SR,“ dodal. Samotné rozhodnutie o žalobe voči Slovensku bude podľa neho už na rozhodnutí Európskej komisie.
„Ja by som bol najradšej, keby Slovensko nemalo problémy tohto typu, či už reputačné, alebo právne. Ale ja som za tú novelu nehlasoval," uzavrel.
V súvislosti s vyjadreniami Michala Šimečku sa ozvali kresťanskí demokrati, ktorí s nimi zásadne nesúhlasia. „KDH vyhlasuje, že novela ústavy je prejavom suverenity a zvrchovanosti Slovenska ako demokratického štátu a žiada iné členské štáty EÚ o prejav rešpektu a úcty, ktoré sú základom dobrej spolupráce. Novela ústavy len potvrdzuje výlučné právomoci Slovenskej republiky tak, ako ich uznávajú aj zmluvy s EÚ, čo nakoniec aj potvrdilo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vo svojom vyhlásení k tranzíciám z piatka minulého týždňa," uviedli kresťanskí demokrati.
V ústave boli podľa hnutia novelizované iba tie otázky, ktoré si už samostatne upravili aj iné členské štáty, napríklad Nemecko či Česká republika. „V nijakom prípade neznamenajú porušovanie európskeho práva," tvrdí KDH.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia robí Slovensku hanbu, Šimečka z krokov Holandska nie je prekvapený – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Novela ústavy je podľa Šimečku škodlivá
Ako povedal, je to smutná vizitka Slovenska a ďalší dôkaz toho, ako vládna koalícia Slovensku robí hanbu a dostáva nás mimo európsky politický priestor.
„Novela ústavy je jednak škodlivá, ubližuje ľuďom na Slovensku a okliešťuje ich práva, a jednak je aj v rozpore so záväzkami, ktoré Slovensko má voči našim partnerom. My sme upozorňovali na to, že to môže byť problém pre našich európskych partnerov a že to Slovensko dostane do ťažkej situácie. Nielen koalícia, ale bohužiaľ aj niektorí naši opoziční partneri sa rozhodli to ignorovať," povedal Šimečka na tlačovej besede, narážajúc na to, že KDH s výnimkou dvoch poslancov hlasovalo spolu s koalíciou za novelu ústavy, rovnako sa pridali aj dvaja poslanci Hnutia Slovensko.
Budú zvažovať vlastné kroky
Bývalý podpredseda Európskeho parlamentu Šimečka pripomenul, že Európska únia je priestor, ktorý stojí a padá na tom, že všetci členovia dodržiavajú tie isté právne princípy.
„Preto, keď sa porušujú európske pravidlá v jednom členskom štáte, tak sa to týka všetkých, lebo je to jeden spoločný priestor. My budeme v tomto zvažovať vlastné kroky, pokiaľ ide o Ústavný súd SR,“ dodal. Samotné rozhodnutie o žalobe voči Slovensku bude podľa neho už na rozhodnutí Európskej komisie.
„Ja by som bol najradšej, keby Slovensko nemalo problémy tohto typu, či už reputačné, alebo právne. Ale ja som za tú novelu nehlasoval," uzavrel.
KDH sa ohradilo
V súvislosti s vyjadreniami Michala Šimečku sa ozvali kresťanskí demokrati, ktorí s nimi zásadne nesúhlasia. „KDH vyhlasuje, že novela ústavy je prejavom suverenity a zvrchovanosti Slovenska ako demokratického štátu a žiada iné členské štáty EÚ o prejav rešpektu a úcty, ktoré sú základom dobrej spolupráce. Novela ústavy len potvrdzuje výlučné právomoci Slovenskej republiky tak, ako ich uznávajú aj zmluvy s EÚ, čo nakoniec aj potvrdilo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vo svojom vyhlásení k tranzíciám z piatka minulého týždňa," uviedli kresťanskí demokrati.
V ústave boli podľa hnutia novelizované iba tie otázky, ktoré si už samostatne upravili aj iné členské štáty, napríklad Nemecko či Česká republika. „V nijakom prípade neznamenajú porušovanie európskeho práva," tvrdí KDH.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia robí Slovensku hanbu, Šimečka z krokov Holandska nie je prekvapený – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: novela Ústavy SR Opozícia Žaloba
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zákon o hazarde ide proti záujmom obyvateľov obcí, Únia miest Slovenska žiada Rašiho o úpravu legislatívy
Zákon o hazarde ide proti záujmom obyvateľov obcí, Únia miest Slovenska žiada Rašiho o úpravu legislatívy
<< predchádzajúci článok
Opozícia chce odvolať ministra Migaľa, nebudeme porušovať koaličnú zmluvu, odkázal Šutaj Eštok – VIDEO
Opozícia chce odvolať ministra Migaľa, nebudeme porušovať koaličnú zmluvu, odkázal Šutaj Eštok – VIDEO