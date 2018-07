Opozícia chce pre situáciu v SAV zvolať mimoriadny školský výbor

Na archívnej snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Opoziční poslanci z hnutia OĽaNO Veronika Remišová a Miroslav Sopko, ale aj Branislav Gröhling zo strany SaS chcú zvolať mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Dôvodom je situácia v Slovenskej akadémii vied (SAV). Počas utorkovej tlačovej konferencie podpredsedníčka školského výboru Remišová informovala, že opoziční poslanci začnú so zbieraním podpisov na jeho mimoriadne zvolanie.Podľa slov Remišovej je SAV na základe prieskumu najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku. Pripomenula, že vedci dosahujú výborné výsledky v rôznych oblastiach. Zdôraznila, že v tomto období prebieha SAV procesom transformácie na verejné výskumné inštitúcie (VVI).povedala Remišová.povedala Remišová. Samotné vedenie SAV hovorí, že ak sa problém nevyrieši, môžu byť ohrozené viaceré vedecké projekty.povedal Gröhling.Podpredsedníčka školského výboru poznamenala, že podpisy na zvolanie mimoriadneho výboru by mali mať vyzbierané v najbližších dňoch.povedala Remišová.SAV je podľa jej predsedu Pavla Šajgalíka jednotná a žiada, aby sa pokračovalo v procese transformácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI).uviedol Šajgalík v piatok (27.7.). Zopakoval, že aktuálny stav pre SAV znamená, že ak má pravdu ministerstvo, máme VVI, na ktoré neprešiel majetok duševný ani hmotný a sedia v priestoroch štátnych inštitúcií.vysvetlil s tým, že kontinuita nie je zachovaná a ústavy majú vážne problémy.Lubyová rovnako v piatok vyhlásila, že informácie o tom, že SAV dodala v zákonom stanovenom termíne do 31. mája všetky dokumenty potrebné na registráciu jej organizácií do registra VVI, nie sú pravdivé. Rovnako podľa jej slov neplatí, že rezort školstva žiada od SAV dokumenty nad rámec zákona. Problém právneho vákua, ktorý v SAV vznikol, sa podľa ministerky rieši.ozrejmila s tým, že stále je možnosť, aby sa jednotlivé ústavy SAV, ktoré majú dokumentáciu v poriadku, registrovali postupne.