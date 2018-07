Štát chce zintenzívniť boj s daňovými únikmi

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 31. júla (TASR) - Štát by mal mať viac informácií o účtoch podnikateľov. Takto chce zintenzívniť boj proti daňovým podvodom. Zmeny v oblasti bankového tajomstva má priniesť návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR. V utorok k nemu končí medzirezortné pripomienkové konanie.Podľa aktuálnej legislatívy má finančná správa na vyžiadanie prístup k bankovým údajom konkrétneho subjektu, teda právnickej alebo fyzickej osoby. Plošné žiadosti o údaje nie sú možné.objasnilo ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu zákona. Cieľom poskytnutia dát je podľa ministerstva zefektívnenie boja proti daňovým únikom, ktoré spôsobujú nerovnomerné rozdelenie príspevkov na benefity spoločenskej infraštruktúry na úkor platiacich daňovníkov.tvrdí ministerstvo. Ako príklad uviedlo daň z príjmov právnických osôb, kde viac než polovica firiem, teda približne 100.000, dlhodobo vykazuje nulovú daň.tvrdí MF SR. V kontexte dane z pridanej hodnoty, údaje z bankových transakcií umožnia kontrolu elektronických, nie hotovostných, transakcií e-kasy, ktorá bude povinná od 1. apríla 2019 pre vybrané subjekty a od 1. júla 2019 pre všetky sektory.uviedol rezort.Aj Inštitút finančnej politiky (IFP) pri MF SR upozornil, že napriek rastúcej úspešnosti výberu DPH existuje značný priestor na zlepšenie v tejto oblasti.vyčíslil IFP.Zároveň upozornil na to, že podobne fungujúci systém toku údajov, ako navrhuje ministerstvo v zákone, má napríklad Estónsko či Francúzsko.tvrdí IFP.Inštitút tiež upozornil na to, že má dlhodobé skúsenosti so spracovaním citlivých dát, najmä daňovým tajomstvom.upozornil IFP. Návrh bol odkonzultovaný aj s Úradom pre ochranu osobných údajov.dodal IFP.