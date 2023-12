Opozícia chce prerušiť debatu ku kompetenčnému zákonu a ísť k rozpočtu

Opozícia žiada prerušenie rokovania parlamentu k novele kompetenčného zákona a žiada, aby poslanci začali rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Procedurálnym návrhom o to v pondelok požiadali predsedovia poslaneckých klubov Progresívne Slovensko (PS), KDH aj SaS. Žiadajú o to aj poslanci za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini skonštatoval, že o návrhu dá hlasovať v momente, keď to bude možné, keďže parlament nie je uznášaniaschopný.





Predseda klubu PS Martin Dubéci vyhlásil, že opozícia vníma snahu vlády schváliť rozpočet čo najskôr. "Na našej strane je vôľa rokovať o tomto bode čím skôr," dodal. Nechce naťahovať diskusiu ku kompetenčnému zákonu. Do rozpravy k návrhu je stále prihlásených písomne približne 30 rečníkov. Následne sa môžu hlásiť aj ústne. Do diskusie sa zapája vo veľkej miere opozícia.Pellegrini pripomenul, že zmenu situácie má v rukách opozícia a stačí, ak sa jej predstavitelia odhlásia z diskusie. "Ak sa túžite dostať k rokovaniu o rozpočte čo najskôr, skráťte svoje vystúpenia k tomuto bodu, ktorý mu predchádza, pretože postup a program je schválený v takom poradí, v akom schválený je," vyhlásil.Novela kompetenčného zákona hovorí o zriadení Ministerstva cestovného ruchu a športu SR od 1. januára 2024. Priniesť má aj zmenu spôsobu výberu šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalšie úpravy. Po prerokovaní novely má prísť na rad návrh štátneho rozpočtu.