Popradčania budú opäť protestovať proti krokom vlády. Na rozdiel od ostatných obcí to nebude pod záštitou opozície

18.12.2023 (SITA.sk) - V centre Popradu sa v utorok uskutoční druhý občiansky protest proti rozkladu demokracie a právneho štátu. Informovala o tom dnes agentúru SITA spoluorganizátorka protestov Sofia Trommlerová. V treťom kole protestov sa podľa jej slov pripoja mnohé menšie mestá na Slovensku pod záštitou opozície, v Poprade však budú pokračovať ako občianska iniciatíva.Účastníci chcú vyjadriť svoj nesúhlas proti zámeru vlády rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry i ďalším krokom vlády ohrozujúcim právny štát a jeho inštitúcie. V utorok v Poprade sa stretnú o 18:00 pred obchodným centrom Forum.Podľa Trommlerovej súčasná vláda aktuálnymi krokmi jasne ukazuje, že jej nejde v prvom rade o zlepšovanie situácie občanov Slovenska.„V tom prípade by sa zameriavala na opatrenia smerujúce k ekonomickému rastu, k zlepšovaniu zdravotníctva, školstva, a cestnej či železničnej infraštruktúry, ktorú tu na východe potrebujeme. Namiesto toho vláda predkladá návrhy zákonov, ktoré reálne povedú k beztrestnosti ľudí blízkych vládnej koalícii a k rozkladu systému spravodlivosti na Slovensku,“ skonštatovala.Organizátori i účastníci chcú podľa jej slov ukázať, že Popradčania so spomínanými krokmi vlády nesúhlasia a nie je im to jedno.„To, že vláda presunula rokovanie o rušení špeciálnej prokuratúry na január, aj keď to pôvodne chcela pretlačiť ešte tento rok, ideálne počas Vianoc, keď sa občania venujú svojim rodinám, je dôkazom, že protesty majú veľký význam. Moc v demokratickej krajine patrí ľuďom, nie politikom,“ poznamenala spoluorganizátorka protestu v Poprade.Prvý občiansky protest zorganizovali v Poprade v utorok 12. decembra aj na popud samotných Popradčanov.„Ľudia sa na nás totiž obracali s tým, že sú zhrození z toho, čo vláda robí a chcú ísť protestovať,“ vysvetlila ďalšia spoluorganizátorka protestu Lenka Sako. Aj keď podľa jej slov bola možnosť organizovať protest s opozíciou, nateraz sa rozhodli zachovať občiansky charakter iniciatívy so zámerom ukázať potenciál občianskej spoločnosti v Poprade.„Termín nášho protestu však opäť zlaďujeme s tými opozičnými a do budúcnosti sa spolupráci nebránime,“ dodala.