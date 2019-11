Opozícia chce zmenu voľby generálneho a špeciálneho prokurátora

Na archívnej snímke zľava predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, podpredsedovia strany Veronika Remišová, Juraj Šeliga a Michal Luciak. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Zástupcovia opozičných strán chcú presadiť zmenu spôsobu voľby generálneho a špeciálneho prokurátora. Informovala o tom strana Za ľudí po stredajšom stretnutí so zástupcami strán SaS, PS-Spolu a OĽaNO. Témou ich rokovania mala byť otázka spravodlivosti a právneho štátu.uviedla strana Za ľudí.Strana Za ľudí zdôraznila potrebu očistenia prokuratúry, súdov a polície. Preto považuje za potrebné prinášať systémové riešenia, ktoréV rokovaniach o tejto oblasti plánujú pokračovať. Na stredajšie stretnutie bolo podľa slov strany pozvané aj KDH, to sa však ospravedlnilo.Prezidentka SR Zuzana Čaputová otvorila tému zmien vo výbere šéfa prokuratúry ešte v júni na prvých stretnutiach s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predsedom Národnej rady (NR) SR Andrejom Dankom, ktorí to podľa jej slov podporujú. Navrhla napríklad rozšírenie okruhu osôb a subjektov s právomocou navrhnúť kandidátov na túto funkciu. Voľbe generálneho prokurátora by mohlo podľa nej predchádzať napríklad verejné vypočutie navrhnutých kandidátov.Súčasného šéfa prokuratúry Jaromíra Čižnára vymenoval do funkcie generálneho prokurátora v júli 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov. Podľa aktuálnej legislatívy sa funkčné obdobie predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Zároveň tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.