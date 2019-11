Príčinou streľby v kasárňach v Zabajkalsku mohla byť šikana

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. novembra (TASR) - Otec ruského vojaka, ktorý nedávno na vojenskej základni zastrelil osem ľudí a bol obvinený z vraždy dvoch a viac osôb, tvrdí, že jeho syna v kasárňach šikanovali služobne starší vojaci, tzv. mazáci. S odvolaním sa na rozhovor s otcom vojaka Ramiľa Šamsutdinova o tom v stredu informoval spravodajský server Novaja gazeta.Incident sa odohral 25. októbra na vojenskej základni v ruskom meste Gornyj, ležiacom v Zabajkalskom kraji na Ďalekom východe.Streľbu spustil 20-ročný vojak základnej vojenskej služby, ktorého ešte v ten deň zadržali. Okrem ôsmich mŕtvych si vyžiadala aj dvoch zranených.Ruské ministerstvo obrany citované agentúrou Interfax po tragédii uviedlo, že mladý vojak namieril zbraň na svojich kolegov v dôsledku nervového zrútenia zapríčineného osobnými dôvodmi nesúvisiacimi s vojenskou službou.Šamsutdinovovov otec však po rozhovore so svojím synom informoval, že služobne starší vojaci sa mu vysmievali, hneď po príchode do posádky mu vzali mobilný telefón aj peniaze a bili ho.V deň tragédie sa mu dokonca jeden z dôstojníkov vyhrážal znásilnením.Mladík otcovi povedal, že ľutuje najmä to, že zastrelil dvocha narukovali spolu s ním. Tvrdil však, že nemohol konať inak. "" vyhlásil mladý muž a dodal, že nie je schopný odpustiť, čo mu dôstojníci urobili.Vyšetrovacia komisia ministerstva obrany dospela k záveru, že jeden zo zavraždených dôstojníkov Šamsutdinova ponižoval, ale fyzické násilie voči nemu nepoužíval.Medzi obeťami streľby na opravárensko-technickej vojenskej základni, ku ktorej došlo počas výmeny stráží, sú dvaja dôstojníci a šiesti vojaci základnej služby.