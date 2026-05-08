Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Opozícia chváli novú liekovú politiku, ktorá zlepší prístup k liekom, obáva sa však zvýšenia tlaku na rozpočet – VIDEO
Návrh novely prináša sedem zásadných zmien. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a ...
Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda.
Návrh novely podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) prináša sedem zásadných zmien. „Sú príspevkom k tomu, aby všetci pacienti na Slovensku mali lepší prístup k liekom, aby nedochádzalo k ich nedostatku a aby boli vyhodnocované a prístupné tie lieky, ktoré majú najväčší zmysel a najväčšiu účinnosť,“ povedal.
Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia i transparentnosť v procese kategorizácie lieku a úhrady lieku na „výnimku“ a jeho následnej úhrade z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Návrh zákona tiež obsahuje úpravy s cieľom dosahovania vyššej efektívnosti a rýchlosti kategorizačného procesu i vyššej dostupnosti generických a biologicky podobných liekov.
Obmedzený rozpočet na výnimkové lieky
Poslanec Progresívneho Slovenska a expert strany na zdravotníctvo Oskar Dvořák v súvislosti s novou liekovou politikou uviedol, že jeho najviac zaujímali finančné dopady a ako sa budú vyberať nové lieky, ktoré na Slovensko prídu.
„Očakával by som, že tu bude nejaká stratégia liekovej politiky a prioritizácia. To znamená, že keď tu ideme otvoriť kohútik a púšťať tu nové lieky, tak by sme si mali povedať, aké karcinómy nám tu najviac vyskakujú v chorobnosti, aké lieky a na aké ochorenia a diagnózy, ktoré nám chýbajú, sa majú prioritne púšťať,“ hovorí Dvořák v úvode.
„Teraz je ten zákon nastavený tak, že budeme mať nejaké rozpočtové obmedzenia a kto skôr príde v tom roku, ten bude môcť byť skôr aj kategorizovaný,“ vysvetľoval ďalej.
„Čo je pre mňa najviac zarážajúce je to, že tento zákon jednoznačne zlepší prístup k liekom, ale bude to stáť veľmi veľa, a všetky tie náklady nechávajú na budúce vlády,“ zdôraznil Dvořák. Pripomenul, že analytici predpokladajú, že v roku 2029 bude nábeh až 190 miliónov eur ročne, a v roku 2030 sa môže cenovka liekov vyšplhať až na pol miliardy eur. Podľa Dvořáka by sa preto malo rozprávať hlavne o tom, kto to zaplatí v čase konsolidácie a v čase stavania nemocníc.
Poslanec PS pochválil nové pravidlá na výnimky, súčasne sa však obáva obmedzeného rozpočtu na výnimkové lieky. „Môžem pochváliť, že prichádzajú nejaké pravidlá na výnimky pre všetky zdravotné poisťovne. Ale opäť je tam problém – na čo upozorňoval aj ombudsman – že budeme tu mať obmedzený rozpočet na výnimkové lieky, a kto skôr v tom roku príde, ten sa skôr k tej výnimke dostane. To znamená, že keď sa minie budget napríklad v lete, ľudia sa už na jeseň kvôli obmedzenému budgetu k tomu nedostanú,“ vysvetľoval Dvořák. Kritizoval zároveň Šaška, že ako tieňový minister zdravotníctva najväčšej opozičnej strany nedostal pozvánku k okrúhlym stolom.
Veľa peňazí znamená veľa pokušení
Expert na zdravotníctvo strany SaS Tomáš Szalay uviedol, že návrh novej liekovej politiky sa ešte bude vyvíjať a nie je to jej definitívna podoba. „Ide o náročný sektor, v ktorom je veľa peňazí a je tam veľmi veľa záujmov. Otázka je ako ich dokáže ministerstvo zdravotníctva vybalansovať medzi záujmami pacientov, záujmami farmaceutických firiem a záujmami zdravotníkov," povedal novinárom.
„Jedným z mnohých problémov liekovej politiky je, že máme príliš drahé lieky, platíme za ne príliš veľa peňazí farmaceutickým spoločnostiam a štát nie je schopný dohodnúť, alebo pritlačiť tých výrobcov k lepším cenám, a možno – ako to ukazuje aj správa Najvyššieho kontrolného úradu – to aj niekomu takto vyhovuje," podotkol ďalej Szalay.
Veľa peňazí znamená aj veľa pokušení, zopakoval politik. Toto ale nie je problémom jednej vlády, alebo jednej politickej strany. Nejasnosti ako sa niektoré lieky za takú cenu dostali do nášho úhradového mechanizmu a zaplatili sme o desiatky miliónov eur viac firmám, ktoré tie lieky vyrábajú, ako zaplatili iné krajiny; tieto rozhodnutia sú tu viacero rokov dozadu a nie je to problém aktuálneho ministerstva, vysvetľoval Szalay.
„Ministerstvo zdravotníctva ako regulátor nie je schopné, spôsobilé, ochotné hájiť ten verejný záujem. Výsledkom je, že máme drahé lieky, nedostatok liekov, stojí nás to veľa peňazí, ktoré nevieme použiť v ambulantnej sfére, v nemocniciach atď., všetci sú z toho frustrovaní, ale tie lieky sa predávajú a niekto má z toho profit. A toto treba preseknúť," zdôraznil Szalay.
Slovensko zaostáva za Českom vo výške zdrojov
Novela uľahčuje vstup nových liekov do systému úhrad, čo je pre pacientov dobrá správa. Problém je, že to môže zvýšiť tlak na rozpočet, ktorý je už teraz napätý, uviedla v súvislosti s novou liekovou politikou Helena Hlubocká zo strany Konzervatívci – Kresťanská únia.
„Kľúčová pre reálnu dostupnosť liekov nie je procesná jednoduchosť, ale výška zdrojov – a tu Slovenská republika výrazne zaostáva za ekonomicky silnejším Českom. Skutočný efekt zákona nedokážeme odhadnúť, kým neprejde celým legislatívnym procesom v parlamente, ktorý môže návrh výrazne zmeniť," uviedla Hlubocká pre SITA.
„Veľkým plusom je, že pacienti dostanú jasný právny nárok na lieky na výnimku s čitateľnými pravidlami namiesto súčasnej netransparentnej aplikačnej praxi zdravotných poisťovní. Navrhované opatrenia na obmedzenie reexportu sú otázne a ich skutočná účinnosť sa ukáže až pri implementácii," podotkla ďalej.
Ministerstvo tiež prezentuje ako novinky veci, ktoré v zákone už boli – napríklad istotu liečby. Príprava trvala príliš dlho – efektívnejšie by bolo pripraviť kratšie a adresnejšie novely skôr, čo by umožnilo rýchlejšie reagovať na konkrétne problémy, myslí si Hlubocká.
"Návrh výrazne znižuje hodnotu, ktorú je štát ochotný zaplatiť za rok kvalitného života pacienta, čo pre pacientov nie je najlepšia správa. Hoci sa odstránil strop na výnimkové lieky a zaviedol sa nárok, nezaručuje to automaticky ich vyššiu dostupnosť, keďže štát bude musieť priebežne vyhodnocovať zostávajúce zdroje a prioritou zostáva úhrada štandardných kategorizovaných liekov na recept," uzavrela Hlubocká.
