Opozícia chystá kontrolu v SIS, koalícia ju blokuje. PS tvrdí, že vláda sa bojí odhalenia toho, čo skrýva – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)

Poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) chcú isť po Novom roku na kontrolu do Slovenskej ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 12 10 o 11.47.07 676x377 10.12.2025 (SITA.sk) - Poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) chcú isť po Novom roku na kontrolu do Slovenskej informačnej služby. Ako v tejto súvislosti zdôraznili, napriek tomu, že pravidelné kontroly sú zavedené aj v rokovacom poriadku Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS, vládna koalícia ich odmieta.

Koalícia blokuje kontrolné mechanizmy


„Ako členovia výboru z opozície preto pôjdeme na kontrolu sami začiatkom budúceho roka. Tento nástroj musíme využiť preto, že koalícia sabotuje všetky ostatné nástroje kontroly. Sami tým otvárajú otázku, čo sa vlastne snažia skrývať,” vyhlásila poslankyňa Zuzana Števulová. Doplnila, že na stredajšom rokovaní kontrolného výboru navrhla plán kontrol v SIS dvakrát ročne. „Toto, žiaľ, koalícia odmietla schváliť,“ uviedla poslankyňa.

Podľa podpredsedu NR SR Martina Dubéciho (PS) sa koaliční poslanci rovnako stavajú proti zriadeniu komisie na kontrolu odposluchov, ktorá by podľa zákona mala existovať.

Opozícia upozorňuje na možné zneužívanie SIS


„Kontrola využívania informačno-technických prostriedkov nebola zriadená a dnes ju blokuje koalícia. Preto keď sa vyhovárajú, že nevedia potvrdiť ani vyvrátiť medializované tvrdenia o zneužívaní SIS na politický boj, je to len a len z ich vlastnej vôle,” zdôraznil Dubéci.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Opozícia už skôr poukazovala na možnosť, že SIS pod súčasným vedením „rozpracováva“ opozíciu.

„Moje meno sa objavuje v spisoch, kde boli použité aj informačno-technické prostriedky (odposluchy, pozn. SITA), s cieľom napasovať moju komunikáciu na iných ľudí a použiť to proti nim. Po lex atentát si SIS vytvorila kategóriu extrémny liberalizmus, na základe ktorej môže sledovať občanov. Toto vyzerá ako návrat do deväťdesiatych rokov,“ vyhlásil poslanec Juraj Krúpa (SaS). Z tohto dôvodu žiada okamžité vysvetlenie a vyvodenie zodpovednosti, teda odstúpenie riaditeľa SIS Pavla Gašpara.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia chystá kontrolu v SIS, koalícia ju blokuje. PS tvrdí, že vláda sa bojí odhalenia toho, čo skrýva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

