 Streda 10.12.2025
 Tlačové správy

Vianočný výpredaj Dreame je tu! Vyberte smart darček, ktorý poteší a ušetrí čas


Tagy: PR Výpredaj

Ak hľadáte tipy na darčeky, ktoré majú zmysel, sortiment značky Dreame je počas decembra dostupný vo výhodnej vianočnej ponuke. Tieto smart produkty sú plné inovácií, zjednodušujú každodenný život a ...



Zdieľať
new project 10 676x444 10.12.2025 (SITA.sk) - Ak hľadáte tipy na darčeky, ktoré majú zmysel, sortiment značky Dreame je počas decembra dostupný vo výhodnej vianočnej ponuke. Tieto smart produkty sú plné inovácií, zjednodušujú každodenný život a potešia vašich blízkych. Inšpirujte sa v našom výbere a objavte, prečo práve tieto technologické vychytávky patria medzi najlepšie darčeky tohto roka.

Darujte čas a sviatočný komfort


Najkrajšie vianočné darčeky sú tie, ktoré uľahčia každodenný život a prinesú viac pokoja do sviatočných dní. Presne to dokážu inteligentní pomocníci, ktorí sa postarajú o domácnosť za vás. Robotický vysávač Dreame L50 Pro Ultra spoľahlivo vysáva aj mopuje, zvláda náročnú navigáciu, prekonáva prekážky a ponúka automatickú údržbu, takže doma udrží poriadok bez vášho zásahu.

Hľadáte skôr tyčový vysávač, ktorý zvládne suché aj mokré nečistoty? Dreame R20 Ultra AquaCycle™ zabezpečí dôkladné umývanie podláh čistou vodou aj vysávanie suchých nečistôt. Pomocou multifunkčného príslušenstva odstránite prach a nečistoty aj zo sedačky, políc či z interiéru auta. Darujte sebe alebo blízkym viac voľného času a pohodlia — darček, ktorý poteší počas Vianoc aj po nich.

Ideálny vianočný darček? Krásne a zdravé vlasy


Ak hľadáte darček, ktorý prinesie úľavu do ranného zhonu, vysokorýchlostné fény na vlasy sú odpoveďou. Ich silné motory skracujú čas sušenia na pár minút, čo je ráno obrovská, hmatateľná výhoda. Našim tipom je multifunkčný fén Dreame Dazzle, ktorý spája až 5 funkcií v jednom zariadení. Postará sa o dokonalý styling – vlasy vysuší, natočí, uhladí, zbaví krepovatosti a dodá im objem.

Fén, ktorý vlasy nielen vysuší a upraví, ale aj prevonia? Potom určite siahnite pri výbere darčeka po Dreame Hair Glory Mix, ktorý obsahuje aj parfumovaný krúžok, ktorý po aplikácii do nástavca fénu počas sušenia vlasov uvoľňuje jemnú vôňu. Difuzér či nástavec na vyrovnanie vlasov tiež nesmú chýbať. Oba fény využívajú technológiu záporných iónov, ktorá chráni vlasy, eliminuje statickú elektrinu a dodáva im zdravý lesk. Doprajte pod stromček darček, ktorý skutočne poteší a bude robiť radosť každý deň.

Vianočný výpredaj Dreame je ideálnou príležitosťou, ako zaobstarať darček, ktorý nezapadne prachom. Či už ide o starostlivosť o domácnosť alebo o osobnú starostlivosť, Dreame ponúka riešenia, ktoré šetria čas, energiu a prinášajú každodenný komfort. Nenechajte si ujsť výpredajové ceny až do – 40 % a urobte z týchto Vianoc sviatky plné pohody.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Vianočný výpredaj Dreame je tu! Vyberte smart darček, ktorý poteší a ušetrí čas © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Výpredaj
