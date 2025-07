Opozícia kritizuje vládne oslavy: Remišová hovorí o divadle za 750-tisíc eur, Grendel o zneužití kresťanského odkazu

Kritika opozície: oslavy organizuje minister obrany Kaliňák

KDH: Odkaz vierozvestcov si treba uctiť dôstojne a skromne

Kritika výdavkov: peniaze na klobúky, baterky aj reklamu

5.7.2025 (SITA.sk) - Slovenská republika si v sobotu pripomína 1 162. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorí v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava priniesli kresťanstvo a vzdelanosť v staroslovienčine. Odkaz solúnskych bratov je podľa historikov neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín a ich duchovný prínos je zakotvený aj v preambule Ústavy SR.V decembri 1980 ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy. Tohtoročné oslavy na hrade Devín, ktoré organizuje Ministerstvo obrany SR namiesto ministerstva kultúry, však vyvolali kritiku opozície. Podľa hnutia Slovensko je suma 750-tisíc eur na podujatie neprimeraná.„Už len to, že celé podujatie organizuje minister obrany Robert Kaliňák, je nenormálne. Je to zároveň aj odkaz vlády pre ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú , že by to ona nezvládla,“ uviedol poslanec Roman Mikulec Slovensko ). Pre verejnosť bude sprístupnená len dolná časť hradu Devín, čo podľa poslancov za hnutie Slovensko poukazuje na papalášstvo Ficovej vlády počas konsolidácie. Ministerstvo obrany týmto v podstate organizuje stranícku predvolebnú kampaň za štátne peniaze,“ vyhlásil Gábor Grendel. „Ľudia majú šetriť, ale papaláši si budú užívať megašou na Devíne,“ dodal.Aj podľa Kresťanskodemokratického hnutia je suma 750-tisíc eur vyčlenená na oslavy príchodu vierozvestcov neprimeraná. „Sumu 750-tisíc eur za oslavy považujeme v čase konsolidácie, keď si musia uťahovať opasky občania či podnikatelia, za neprimeranú. S veľkou nevôľou vnímame, že vláda v týchto ekonomicky ťažkých časoch usporadúva drahé vládne oslavy, keď nám chýbajú financie, ktoré by reálne zlepšili život občanov na Slovensku,“ uviedlo KDH na sociálnej sieti. Už skôr predstavitelia KDH informovali, že sa na oslavách na Devíne nezúčastnia.Zároveň zdôraznili, že prínos svätých Cyrila a Metoda pre Slovensko je nepopierateľný, no ich odkaz by sa mal pripomínať dôstojne a skromne. „Sv. Cyril a Metod boli nielen vzdelaní a silní, ale aj hlboko vieriaci a skromní. Ich prínos pre Slovensko si jednoznačne musíme uctiť – ale skromne, dôstojne, pripomínaním ich jedinečnej práce a odkazu a nie sebaprezentáciou vládnej koalície,“ dodali kresťanskí demokrati.Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej i de o okázalé predstavenie, ktoré má prekryť úpadok Slovenska, zlyhania vlády a zhoršujúcu sa životnú úroveň ľudí. „V čase, keď verejné financie kolabujú a minister financií chystá na ľudí ďalšiu drastickú konsolidáciu, si Fico organizuje pompéznu papalášsku akciu. Tvári sa ako ochranca národných a kresťanských hodnôt, no v skutočnosti mu ide len o jedno – udržať si moc a profitovať z nej,“ vyhlásila Remišová.Dodala, že vláda zneužíva štátne symboly a významné kresťanské sviatky, aby zakryla vlastnú neschopnosť a odpútala pozornosť od rozvratu ekonomiky či likvidácie spravodlivosti. Remišová zároveň spochybňuje opodstatnenosť výdavkov na túto akciu.„Je absurdné, že len na reklamu je Kaliňák schopný vyplieskať viac ako 60-tisíc aur a na nejaké slamenné klobúky a farebné baterky ďalších 41 800 eur. Celkový účet za tento papalášizmus činí astronomických 750-tisíc eur,“ uviedla. Remišová kritizuje aj samotný koncept osláv.„No na to, aby Slováci spoznali život v stredoveku, nepotrebujú zaplatiť 750-tisíc eur, stačí keď zájdu do nemocnice, kde im padá omietka na hlavu, alebo sa prejdú po nejakej ceste, ktorá je rozbombardovaná ako naozajstná stredoveká konská cesta. Vládna koalícia by sa namiesto organizovania stredovekého divadla za nehorázne peniaze mala starať o to, aby kvalita života Slovákov nebola ako v stredoveku,” uzatvára Remišová.