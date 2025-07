Putin chce pokračovať v zabíjaní ľudí, možné je sprísnenie sankcií, povedal Trump

Možnosť sprísnenia sankcií

Jednostranný krok Peta Heghsetha

5.7.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že je „veľmi nespokojný“ s výsledkom svojho telefonátu s Vladimirom Putinom o vojne na Ukrajine. „Je to veľmi ťažká situácia. Povedal som vám, že som veľmi nespokojný s telefonátom s prezidentom Putinom. Chce totálne presadiť svoje, pokračovať v zabíjaní ľudí, to nie je dobré,“ povedal Trump v piatok novinárom na palube lietadla Air Force One.Trump tiež naznačil, že je pripravený sprísniť sankcie voči Rusku. V ostatných mesiacoch sankcie odkladal, keďže sa snažil presvedčiť Putina, aby vojnu ukončil. „Veľa hovoríme o sankciách,“ povedal Trump. „Chápe, že môžu prísť," dodal.Šéf Bieleho domu poznamenal, že v piatok mal „veľmi strategický hovor“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keďže v Kyjeve narastajú obavy o dodávky americkej vojenskej pomoci. Zelenskyj sa už skôr vyjadril, že obaja lídri sa dohodli na „posilnení“ ukrajinskej protivzdušnej obrany po doteraz najväčšom ruskom vzdušnom útoku od začiatku vojny.Nedávne pozastavenie dodávok vojenskej pomoci Ukrajine bolo jednostranným krokom ministra obrany Peta Hegsetha, uviedli traja kongresoví poradcovia a bývalý americký predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou. Informuje o tom portál nbcnews. Zdroje uviedli, že Hegseth už tretíkrát sám zastavil dodávky pomoci Ukrajine. V dvoch predchádzajúcich prípadoch, a to vo februári a v máji, boli jeho kroky o niekoľko dní neskôr zrušené. Demokratickí aj republikánski zákonodarcovia boli frustrovaní, že neboli vopred informovaní, a podľa kongresových poradcov skúmali, či oneskorené dodávky neporušili legislatívu nariaďujúcu bezpečnostnú pomoc Ukrajine.