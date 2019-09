Opozícia kritizuje zníženie veku pri vodičských preukazoch na kamióny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Kamióny sa môžu stať v rukách mladých vodičov zbraňou. Aj takýmito slovami vo štvrtok opozícia v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR kritizovala navrhované zníženie potrebného veku pri vodičskom oprávnení napríklad na kamióny, čo vyplýva z návrhu novely zákona o cestnej premávke. Poslanci zo Sme rodina vyzvali ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby návrh prehodnotila. Saková vysvetlila, že ide o zosúladenie so smernicou Európskej únie.Poslanec Miroslav Ivan (SaS) nepovažuje nedostatok vodičov kamiónov na pracovnom trhu za dostatočný dôvod na to, aby sa znižoval ich vek. Poukázal na to, že dôvodom nedostatku kamionistov sú zlé podnikateľské podmienky, čo spôsobuje aj ich odchod za prácou do zahraničia.skonštatoval predseda Sme rodina Boris Kollár.Soňa Gaborčáková (nezaradená) zdôraznila, že týmto opatrením sa nerieši príčina problému, ale iba symptóm. Jozef Lukáč (Sme rodina) v tejto súvislosti poukázal aj na zlý stav ciest na Slovensku, ktoré sú často úzke.poznamenal.skonštatoval poslanec Smeru-SD Dušan Muňko. Poukázal aj na to, že mladí ľudia sú často za volantom agresívni, možnosť na zmenu v návrhu vidí v druhom čítaní. Napríklad by sa podľa neho mohli sprísniť skúšky mladých vodičov.Saková reagovala tým, že návrhom reflektujú na smernicu Európskej únie, z ktorej vyplýva zníženie veku vodičov pri kategórii C a CE. Poukázala na to, že štatisticky je nehodovosť pri týchto typoch vodičských oprávnení nízka.zdôraznila. Keby mala presadiť zvýšenie veku vodičov pri tomto type vozidiel mimo smernice, robila by to napríklad v prípade vodičov hasičských áut, kde to považuje za hendikep. Zdôraznila, že to však nie je dôvod aktuálnej zmeny.Rezort chce novelou rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov. Vodičské oprávnenie skupiny C a CE by tak mohli získať vodiči už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom). Novela tiež navrhuje sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie na vodičov s nízkou praxou prináša návrh novely zákona o cestnej premávke.